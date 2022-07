Mabil: "Ojalá todos puedan disfrutar de mi juego"

Awer Mabil ha sido este martes el primer refuerzo del Cádiz CF en pasar por el acto de presentación. Amparando en el inglés como su lengua, el extremo del equipo amarillo ha mostrado su alegría por estar en un proyecto del que tuvo constancia el verano pasado.

Jorge Cordero, miembro de la dirección deportiva del Cádiz CF junto a Borja Lasso, ha destacado que el nuevo jugador "tiene experiencia en el fútbol europeo al haber estado en en la liga danesa, la de Portugal y año pasado en Turquía". "Es un jugador que llega libre y firma por cuatro temporadas. Es rápido, eléctrico y polivalente. Muy importante en Australia por el gol que hizo en la tanda de penaltis que les metió en el Mundial. Desearle toda la suerte porque si le va bien a él, nos irá bien a todos. Y a convencer al entrenador".

En el turno del jugador, de entrada un mensaje de bienvenida: "Estoy muy feliz de haber fichado por el Cádiz. Es un sueño hecho realidad para mí y mi familia, ya que siempre quise jugar en la liga española. Ojalá todos puedan disfrutan de mi juego".

El futbolista del Cádiz CF situó en el tiempo el interés del club. "Desde hace un año se establecieron esos contactos. Cuando el Cádiz habló conmigo me hizo mucha ilusión y desde entonces me he empapado del club todo lo que puedo. La afición es uno de los puntos más atractivos para haber fichado aquí", explicaba.

"Lo voy a dar todo en cada entrenamiento y cada día porque no tengo la sensación de estar a prueba"

Después de cinco días de entrenamientos, Mabil asegura que "el recibimiento ha sido muy bueno por parte de todos, pero hay cuatro o cinco con los que hablo más por el tema del idioma. Me siento a gusto en lo que he visto de la ciudad y cuando me vaya adaptando más con el día a día, iré conociendo mejor todo".

El atacante tiene un objetivo muy claro en su primer gran reto como profesional. "Lo voy a dar todo en cada entrenamiento y cada día. No tengo la sensación de estar a prueba o de tener que competir. Mi mentalidad es darlo todo siempre, y hacerlo lo mejor posible para cuando el entrenador requiera mi participación".

Mabil ya ve las diferencias entre el fútbol australiano y el de España. "Los principales cambios están en el físico; en España gusta más la posesión y tener el balón. Desde hace años me fijo en la Liga española y aquí gusta tener el balón. La Liga australiana está creciendo y se mira al fútbol español para aprender de todas las cosas buenas que tiene".

El extremo del Cádiz CF admite que "donde me siento más cómodo es en banda, puedo jugar en ambas pero estoy más a gusto en la izquierda". "También he jugado y tengo experiencia como segundo delantero", añadiendo que "Negredo -uno de los integrantes de la plantilla que habla inglés- me ha recibido con los brazos abiertos y estoy encantado de compartir vestuario con él. Negredo es un gran futbolista y tiene mucho nombre y espero aprender de él en cada entrenamiento", finalizaba el primer fichaje del equipo.