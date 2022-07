Salvi habla de los motivos por los que eligió Vallecas

Primera comparecencia de Salvi Sánchez como futbolista del Rayo Vallecano, después de siete campañas en el Cádiz CF. El extremo habla de "gran reto" y un proyecto que le ha convencido. También destaca a la afición rayista que, según dice, "me ha gustado mucho cada vez que he jugado aquí".

El primer fichaje del conjunto madrileño habla de algunas cuestiones que le hicieron elegir este destino. "Llevo tiempo viendo al Rayo, tengo a Álvaro (García) aquí, me gusta mucho su afición siempre que he venido. La verdad es que me decidí por el Rayo porque es un reto para mí, estoy muy ilusionado y contento, con muchas ganas de ayudar al equipo", aseguró el atacante.

Y es que la presencia de su compañero en la otra banda ha sido uno de los motivos que le llevaron a elegir este conjunto después de su larga etapa en el Cádiz CF. "Con el Cádiz, conseguimos ascensos hasta llegar a Segunda. Estoy muy feliz y siempre me ha aconsejado donde vivir, donde callejear en Madrid y todo. La familia ha llegado bien y estoy muy contento", admitiendo el ex cadista la dificultad de moverse en una gran ciudad después de hacerlo por Cádiz, que "son dos avenidas y dos calles".

Para acabar, dejó un contundente mensaje: "Que nos respeten las lesiones a todos los integrantes de la plantilla, que cuanto menos lesiones haya mejor. Tengo muchas ganas de jugar en Vallecas, de debutar y de disfrutar del fútbol de Vallecas".