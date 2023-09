Chris Ramos: "Ha sido un empate justo y nos vamos contentos"

El goleador del Cádiz CF en el Benito Villamarín, Chris Ramos, ha atendido a las cámaras de LaLiga TV por Movistar Plus+ para mostrar sus alegría por volver a marcarle al Real Betis en su casa. "Se me da bien el Betis. Me lo han dicho mis compañeros. Por suerte, he podido meter. El año pasado metí mi primer gol con el Cádiz en Primera y este año hemos vuelto a repetir, y hemos conseguido un puntito".

Del encuentro de su equipo, ha destacado que "en la primera parte ha estado muy bien. Hemos sabido hacer el partido que nos tocaba. Sabíamos que era un gran equipo y que íbamos a tener momentos como en el final del partido, en los que iban a apretarnos. Ha sido un empate justo y nos vamos contentos".

Respecto a su reacción tras abrir el marcador con un buen cabezazo, el delantero cadista ha señalado que "la verdad es que los goles los celebro como loco. Este equipo es una panda de locos. Vamos todos a una, trabajamos todos a una y los goles, las victorias y los puntos los saboreamos muy bien y los celebramos mucho".

También ha resaltado Chris Ramos la magnífica actuación de Conan Ledesma, que salvó al Cádiz con dos paradas demenciales en el descuento. "Conan ha estado una vez más a su nivel, el de un porterazo a nivel mundial. Nos ha ayudado a conseguir un puntito", ha comentado.

Otro aspecto relevante del encuentro ha sido el debut de Maxi Gómez como titular. El gaditano ha declarado que, "por suerte, tenemos unos delanteros brutales. Soy un afortunado por tener todos los días a tantos buenos delanteros que me hacen empaparme de ellos y poder aprender de ellos. Jugar con ellos es un privilegio".

Para finalizar, el delantero cadista ha mirado hacia el próximo partido en casa ante el Rayo Vallecano, en el que espera "sentir el calor de la gente y sacar los tres puntos".