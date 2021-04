Cervera: "No me quiero salvar ante el Real Madrid, sino contra el Celta"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el viernes 16 de abril la rueda de prensa previa al encuentro contra el Celta de Vigo que se disputa el domingo en el estadio Carranza.

"Es un partido importante porque todos lo son, venimos de dos victorias. Estamos cerca del objetivo y cuanto antes lo consigamos mejor, es la primera oportunidad. Sabemos que hay que hacer algún punto más", manifestó Álvaro Cervera sobre el envite de la 33ª jornada

La cita del Cádiz CF con el Celta devuelve a la actualidad el duelo de la primera vuelta, cuando los amarillos cayeron 4-0. "Allí nos pasaron por encima en la primera parte, aprendimos de aqcuauel partido, la realidad nos dijo que podemos jugar de esa manera", apuntó el técnico.

"No es una revancha, es el partido es importante porque tenemos un objetivo y más tranquilos estaremos cuanto antes lo consigamos", sostuvo Cervera sobre el compromiso del domingo

El inquilino del banquillo cadista dijo que "hemos aprendido cosas que no sabíamos en una categoría que no conocíamos. Llegamos a puerta en Vigo pero cuando nos dimos cuenta habíamos perdido. Aprendimos de aquel partido. Hemos conseguido los puntos de otra manera, no como jugamos aquel partido".

"Celta es un equipo bonito de ver, con muchos goles sus partidos. Nosotros no somos tan bonitos, pero si ganamos les pasamos en la clasificación", recordó el entrenador. El cuadro gallego acredita 37 puntos; el gaditano, 35.

El 'míster' encara la alineación más complicada de los últimos tiempos por las bajas y la cercanía del siguiente encuentro (el miércoles 21 frente al Real Madrid). "Hay que dar muchas vueltas para hacer un equipo con garantías para intentar ganar el domingo y otro para el miércoles con garantías para intentar ganar".

El partido que el Cádiz CF disputó en Balaídos hace cuatro meses volvió a salir a colación y Cervera no tuvo reparos en exponer la realidad que ve de su equipo. "Allí le hicimos daño en la primera parte, pero nos dimos cuenta de que el daño que hacemos y el que nos hacen es diferente. Hay que equipos con los que no puedes jugar a lo mismo que ellos. Tenemos que intentar llevarlos al partido que nos interesa, allí se jugó a lo que ellos querían y así son mucho mejores que nosotros".

Y algo más sobre aquel partido en Vigo apuntó Cervera: "Si conseguimos defender lo llevamos hasta final con opciones. Pero si atacamos libremente como allí no nos da con los que nos queda atrás para defender. Cuando defendemos bien no nos hace falta llegar mucho o ni llegar como en Getafe".

¿Cuando llega el problema según el técnico? "Cuando queremos ganar marcando tres goles aunque te metan dos. Sufrimos en defensa cuando somos un espíritu libre en el campo".

El técnico está satisfecho con el recorrido que lleva su equipo en la Liga, muy cerca de la salvación aunque falta el último empujón. "Estoy muy contento pero nos queda un trocito, si lo logramos será para estar orgulloso por el trabajo de todos".

Cervera repartió méritos. "Hay una parte que es un vestuario sensacional, un trabajo de jugadores con cuerpo técnico, el trabajo del club, la suerte de tener ideas claras, no dudar cuando las cosas van mal o bien. El éxito está ahí, que nunca hayamos dudado cómo hacer las cosas. Ha sido punto a punto, nos han marcado tres o cuatro goles en épocas malas, pero hay mucho trabajo detrás. Al final se está a punto de conseguir, pero todavía no lo hemos logrado".

Cervera reconoció que no esperaba estar nueve puntos por encima del descenso a ocho jornadas para el final de la Liga. "No me lo imaginaba pero cuando me decían que la Primera era perder, empatar… yo pensaba, ya veremos. Pero no pensaba que a falta de ocho partido íbamos a estar tan cerca. Esperamos que esto nos haga crecer mucho más".

No le agrada del todo al entrenador del Cádiz CF el contexto en el que se presenta el encuentro ante el Celta. "Hemos tenido una semana relajada. Somos uno de los equipos más modestos de la categoría. El Celta viene de perder. Las cosas no están como me gustan en el ambiente de cara el domingo, después viene el Madrid. Hay que calmar esto y la obligación el domingo es ganar y superarles, no me quiero salvar contra el Real Madrid, sino estar más cerca del objetivo ganando al Celta".