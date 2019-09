Cervera: "Es un partido raro"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el lunes la rueda de prensa previa al encuentro contra el Alcorcón de la sexta jornada, que se disputa el lunes.

Partido entre semana: "Es extraño. Me pregunto cómo lo hacen los equipos que juegan fines de semana y miércoles. Los días entre un partido y otro son más para descansar y viajar. Todavía no hemos entrenado para preparar el partido contra el Alcorcón".

Alineación: "Me planteo hacer cambios, pero no sé si los haré. Me dicen el preparador físico que el martes podrían jugar los mismos que el otro día, pero el próximo sábado ya no. Tres seguidos es muy difícil. Jugamos con mucho ritmo y tenemos que tener jugadores descansados en el campo".

La plantilla: "Tenemos lesionados. Con la plantilla completa no habría problema, pero tenemos bajas. Sólo recupero a Lozano, los demás siguen de baja. La mejor opción era viajar el mismo día del partido".

El Alcorcón: "Ha perdido en casa sus dos partidos y para nosotros eso es negativo porque lo pondrán todo para ganar. Es un partido raro y tenemos que estar preparados para afrontarlo".

Portería a cero: "La contraseña siempre es no recibir gol. El otro día lo conseguimos, lo comentamos después y es una alegría. La clasificación dependerá de los goles que nos metan".

Delanteros sin gol: "No me preocupa que los delanteros no marquen porque el equipo hace lo que debe. Los delanteros hacen mucho más que rematar".

Ante el Girona: "Ese partido lo planteé a que el rival no nos tirara a puerta. Luego teníamos nuestras bazas con Salvi, Álex, Perea... Salió bien".

Llegada en el descuento: "El partido estaba para salir a la contra y el jugador cuando ve posibilidad hace el esprint. Por nuestra forma de jugar estamos preparados para cuando no tengamos el balón".

El momento de Cervera en el Cádiz: "Estoy muy bien, contento, pero también habido otros momentos muy buenos desde que estoy aquí".

Los cambios de entrenador: "Las cosas cuando se hacen con conocimiento hay que mantenerlas en el tiempo. Muchas veces se hacen cosas porque es la solución menos mala... Si el ambiente es bueno y se trabaja ben hay que esperar. Pero eso no pasa siempre. Es mejor esperar y confiar pero eso no pasa".

Diferencias en la clasificación: "Es algo que no he observado, pero si miramos el año pasado seguro que hay equipos que a estas alturas estaban arriba y después no llegaron".

Cambio en el juego: "Tenemos mejores jugadores que te dan más posibilidades. La idea no cambia, pero sí hay mejores jugadores. Hay partidos que quizás el rival no te propone y para eso tenemos jugadores. El Cádiz es capaz de proponer pero cuando lo intentamos el problema es lo que se provoca. Hay una parte B en la que me fijo mucho e intento limitar eso".

Álex Fernández: "Demuestra que es muy bueno, algo que ya sabíamos. Si está centrado en lo futbolístico es muy bueno porque sabe hacer de todo. Si tiene dudas, también dudo yo".