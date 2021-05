Cervera y los fichajes: posiciones a reforzar y salidas dolorosas

Con la temporada prácticamente finalizada y el objetivo de la permanencia ya conseguido, las miras están puesta en los fichajes que pueden reforzar al Cádiz CF en la campaña 2021/22.

Por el mercado de fichajes fue preguntado el entrenador, Álvaro Cervera, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Levante de la última jornada de Liga que se disputa en el viernes 21 de mayo en el estadio Ciutat de Valencia.

"Hay zonas del campo que son imprescindibles por nuestra manera de jugar y hay otras que podemos acoplar jugadores. Para el centro de la defensa, la media y la delantera tienen que ser" especialistas en su puestos, argumentó Cervera. "Para lo demás, podemos acoplar jugadores".

El técnico avanzó que "se está buscando un extremo izquierdo y vendrá, pero las prioridades son las que dije". Y es que lo primero "es buscar lo que te va a hacer el equipo y luego lo que te lo va a mejorar".

Preguntado por el delantero Ángel, que queda libre en el Getafe, no parece que despierta ahora el interés del entrenador. "No me han hablado de ese nombre, tendría que mirarlo, ver su edad… Lo intenté en su día, me reuní con él, él tenía otras expectativas. Ahora tendríamos que vero de nuevo. Ahora mismo no lo tengo en a cabeza".

Salió a la palestra el nombre de Rubén Sobrino, que sí despertó el interés del preparador cadista. "Él, siendo un jugador de Primera, tendría equipo con facilidad, pero aquí creo que ha encontrado un equipo a gusto, sabe de la importancia que tiene para este entrenador, cómo se vive este vestuario, y él estaría encantado. Entiendo que es un jugador de Primera, y entiendo que estaría por la labor de estar con nosotros".

Sobre la salida de jugadores, Cervera no ocultó que es un asunto "complicado". El míster expuso la situación: "Para llegar donde hemos llegado se he hecho cosas que pasan factura entre comillas, con jugadores con mejores contratos y años de contrato, los que están a gusto y no se quieren ir. No todos se tienen que ir no todos quedarse".

Cervera indicó que "entiendo a los futbolistas, pero hay que entender mi parte, que hay que mejorar. Hay situaciones dolorosas para mí y otras menos, hay gente que ha hecho mucho por llevar al equipo al lugar en el que está".

"Este año, siendo igual de difícil, lo vamos llevar mejor que otros años, seguro", auguró Cervera antes de ser preguntado cuál es el techo del Cádiz CF. "Ahora mismo estamos donde más arriba podemos estar. Veremos lo que pasa en el mercado, mientras no podamos pelear con los equipos de nuestra Liga por fichar un jugador el techo no va más allá de salvar la categoría".

¿Qué necesita el equipo? "Le hace falta frescura, gente que venga con esa ansiedad de jugar en Primera, le hace falta un poso de Primera. Hay mucha diferencia entre en jugador de Primera asentado a uno que no". Apuntó que "nos cuesta llegar a este tipo de futbolista".