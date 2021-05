Cervera pone un sobresaliente a la temporada del Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el jueves 20 de mayo la rueda de prensa previa al partido contra el Levante con el que el viernes cierra la Liga el conjunto amarillo.

Con el inminente final del curso, es hora de los balances y el técnico tiene muy clara la calificación de su equipo.

A su entender, la nota de la temporada "no puede ser otra que sobresaliente. Tuvimos altibajos que nos sirvió para aprender", explicó el técnico.

Cervera recordó que "al principio nadie pensaba que nos íbamos a salvar faltando cuatro o cinco jornadas".

"Si ahondamos en el juego ya se sabe lo que me importa, aunque acepto el debate. El año que viene valoraremos la importancia que ha tenido esta temporada", expuso el preparador cadista.

Sobre el partido contra el Levante, Cervera vaticinó que "es muy complicado", como los están siendo los de la recta final de temporada.

"Hay jugadores que han ido muy al límite, ves que hay cosas que no manejas, su futuro", indicó Cervera antes de señalar que "soy entrenador y quiero lo mejor para mi equipo, mi futuro y el de mi equipo. Las cosas no se olvidan y ahí quedan, y se tomarán decisiones".

"Estos partidos para mí también son importantes porque te das cuentas de cómo son todos y hasta dónde puedes llegar con algún tipo de jugadores", afirmó el inquilino del banquillo.

El equipo viaja a Valencia después de caer en casa ante el Elche con una pobre imagen. "Hablé con los jugadores el primer día tras el parido y le dije las cosas que no vi bien. Mi cuerpo técnico y yo reflexionamos. Después hemos entrenado durante la semana, pero no queremos forzar la situación porque es injusto".

Cervera dijo que no es justo que, una vez conseguido el objetivo, "tener que apretar hasta el final y hay jugadores que han ido al límite”"

Aunque tampoco ve justa "la dejadez y la segunda parte del otro día". Añadió que "intentaremos que el viernes no sea sí, pero no voy a hacer hincapié porque esto dentro de mes y medio vuelve a empezar".

No ocultó la realidad el míster: "No sé qué partido espero, no controlo estos partidos. Hay muchas bajas, gente tocada, si hubiese que arriesgar lo haría", aunque no es el caso.

Del Levante destacó Cervera que es un rival "de mucha calidad que juega contra nosotros, que no tenemos anta calidad. Los dos hemos bajado el rendimiento en los últimos partidos".