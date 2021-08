Cervera da por cerrada la plantilla: "Es mejor que la del año pasado"

Salvo que surja una oportunidad en los últimos días de mercado, la plantilla del Cádiz CF está cerrada. Así lo ha contado Diario de Cádiz en los últimos días. El entrenador del conjunto amarillo, Álvaro Cervera, lo confirmó el viernes 27 de agosto.

"La plantilla está cerrada", afirmó sin rodeos el técnico del Cádiz CF durante la rueda de prensa previa al encuentro frente al Osasuna de la tercera jornada que se disputa el domingo en el estadio Carranza (en la actualidad Nuevo Mirandilla).

"Se ha esperado y a día de hoy hay que olvidarse, la plantilla que tenemos es con la que hay que trabajar", explicó Cervera, que aprecia una progresión respecto a la pasada temporada. "Hemos mejorado en ciertas posiciones. No se ve en el once inicia pero como plantilla se ha mejorado. Ahora se trata de sacarle el mejor rendimiento".

"El equipo es parecido al del año pasado, pero la segunda unidad la hemos mejorado, podemos mantener un ritmo todo el partido con los cambios, eso era algo que antes nos costaba", expuso el preparador cadista.

"La plantilla es mejor que el año pasado", insistió el míster. "La plantilla es la que es y ahora todo el mundo a pelear por jugar y yo a sacar rendimiento a lo que tengo".

La configuración definitiva del plantel no es una decisión del entrenador, sino de la dirección deportiva, con la que "hay sintonía". Cervera dijo que "su pensamiento (el la dirección deportiva) es que la plantilla está cerrada, es lo que me comunican a mí. Hace 15 días veíamos vídeos de jugadores, ahora ya no se hace. Nosotros ya no trabajamos en eso, sino en el partido que tenemos el domingo, no valoramos la posibilidad de otro jugador".

Lo cierto es que el mercado de fichajes continúa abierto hasta el próximo 31 de agosto con el campeonato ya en marcha. Una situación que no es del agrado de Cervera.

"Comenzar la Liga con el mercado abierto es algo que forma parte del negocio, se quiere que sea así". Ese es el hecho y "luego están las opiniones. A mí me gustaría que cuando empiece la Liga se juegue con lo que se ha trabajado durante el periodo anterior, otros lo verán de ora manera".

Y apuntó algo más Cervera a modo de ejemplo. "En la tercera jornada de Liga echo de menos que Andone lleve aquí 20 días con nosotros, eso lo digo desde mi posición de entrenador".