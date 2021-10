Cervera: "Necesitamos ganar, empatando la brecha se hace más grande"

Álvaro Cervera compareció en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla (antiguo Ramón de Carranza) para realizar una valoración de lo acontecido en el encuentro contra el Mallorca.

Valoración del choque. "Un partido complicado de analizar. Han pasado demasiadas cosas. Un equipo que maneja la pelota lejos de la portería contraria pero la maneja bien. Hemos separado mucho las líneas. Cuando presionamos fuera de sitio somos un equipo largo. Intentamos salir bien colocados. En el primer córner o el segundo cambiamos la forma de defender y se quedó el balón en un rechace. A partir de ahí juegan más tranquilos con el balón, que lo hacen bien. Y nosotros hemos ido en arreones. El punto es sumar. Hacemos todo lo posible, pero o mejoramos en algo o es un sufrimiento todos los partidos. Siempre vamos a contracorriente. Al portero tampoco lo vemos. En cuanto a entrega no se puede perder, pero hay muchas cosas que mejorar porque sino vamos a pasar muchos problemas".

Clave de lo que sucede. "Es una cuestión de todo. Me pongo el primero por delante. Estamos en una categoría en la que hay que dar un paso adelante. La entrega no hay que perderla, pero hay que aportar algo más. No perder algunos balones y hacer más. Me preocupa que los equipos juegan cómodos en el campo. Sabéis que el tema de la posesión no me preocupa mucho, pero regalarla en Primera es que se pongan siempre por delante".

El cambio de Fali y los pivotes elegidos. "Era porque tenía una tarjeta y con cero a uno era exponernos mucho. Pensaba que lo podía perder", añadiendo que "para defender a Salva Sevilla tenía que sacar a otro mediocentro". "Tenemos problemas para ganar duelos individuales".

Defender bien. "Siempre es el camino, pero limitarte solo a defender en Primera no es el camino porque estás a expensas de los mejores jugadores. El tema es que aparte de defender bien, pues con algunos equipos hay que exponer algo más. Cuanto más atrás nos vayamos, más nos cuesta subir. De momento no somos capaces de defender más adelante porque nos buscan los espacios".

El once elegido. "La alineación es la normal nuestra. Lo único es que ponemos dos mediocentros que manejan bien la pelota. Lo demás es normal. El partido acaba así porque ellos se ponen con diez y puse a Arzamendia a pierna cambiada. No es una alineación con la que yo vaya a empezar un partido".

Estado anímico. "Nosotros mientras que estemos en esta situación no nos vemos tranquilos. Nos cuesta y se ve en el día a día. No estamos acostumbrados. Necesitamos ganar; empatando la brecha se puede hacer más grande. El empate es bueno si hubiéramos ganado en Villarreal".

Carencias del equipo. "En el caso de nosotros hay jugadores que nos faltan, que nuestro juego está basado en la solidez de jugadores importantes y veteranos. Nos faltan desde el principio y nos cuesta. Estamos aquí y con esto hay que pelear. Esa es nuestra obligación".

La jugada de la expulsión anulada a Iza. "No he visto la acción que no pita primero. Vi el otro día el Getafe y éramos tres amigos y dos decían una cosa y otro otra sobre una expulsión. Va un poco del entendimiento del árbitro o cuarto árbitro".