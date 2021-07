Cerrado el traspaso de Sergio González al Tenerife

Una de las operaciones que mayor atasco estaba sufriendo el Cádiz CF afectaba a Sergio González, que por fin ha encontrado una salida que convence a todas las partes. El canterano se marcha traspasado al Tenerife, a coste cero, pero la entidad que preside Manuel Vizcaíno se reserva el 50% de los derechos económicos del jugador de cara a una futura venta. La campaña pasada Sergio la pasó cedido en el conjunto insular a partir del mes de enero, ya que después de debutar con el Cádiz CF en Primera División en la jornada inicial se quedó sin licencia.

Desde el Cádiz CF existía un interés importante para desbloquear el caso del cartagenero, que a su vuelta de la cesión en el Tenerife no contaba para los planes de Álvaro Cervera con vista a la campaña 2021-22. No queda muy lejos aquellos tiempos en los que el centrocampista y defensa central era un clásico del primer equipo -teniendo ficha del filial- en las convocatorias y en muchas alineaciones. Sin embargo, después del estreno contra el Osasuna la campaña pasada la situación cambió hasta el extremo de que el jugador se quedó en blanco en el conjunto amarillo al no contemplar para esa primera mitad de Liga una salida.

Desde hace algunas semanas el Tenerife estaba tratando de lograr un buen botín deportivo con la gestión de su director deportivo, el ex del Cádiz CF Juan Carlos Cordero, una de las personas que siempre ha tenido mayor dosis de confianza en Sergio González al conseguir su cesión en el último mercado de invierno y hacerse ahora con su propiedad. Juan Carlos ha tratado el asunto, entre otros, con su hermano Jorge -uno de los integrantes de la dirección deportiva cadista- hasta alcanzar un punto común para llevar al mejor término posible la operación.

El Cádiz CF dice adiós a una promesa que llegó de su Cartagena natal tras cumplir la edad cadete y que fue subiendo peldaños en el fútbol base amarillo hasta llegar al primer equipo. Sergio se marcha después de más de 200 partidos defendiendo el escudo cadista desde juvenil hasta senior. Un canterano que deja huella por su compromiso y rendimiento en el club gaditano y que ahora buscará suerte en las Islas Afortunadas.

En el Tenerife, el polivalente jugador de 24 años tiene a favor que ya está aclimatado a la ciudad, al equipo y al entorno para que las cosas le rueden de forma favorable. En la segunda mitad de la última temporada acumuló 15 encuentros con el camiseta chicharrera, una cifra que ahora pretende mejorar haciéndose fuerte en un proyecto que le entusiasma y por el que ha peleado como su gran valedor Juan Carlos Cordero.