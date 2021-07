Espino lanza un mensaje claro sobre su posible adiós

Alfonso 'Pacha' Espino se ha referido a su futuro como jugador del Cádiz CF. Aunque su silencio es total y absoluto en la capital gaditana, el lateral izquierdo ha hablado para el otro lado del Atlántico, concretamente a Pasión Tricolor, donde ha expuesto muchas reflexiones de su pasado, presente y futuro.

Para empezar, Espino se refirió al momento actual en el Cádiz CF. "Por suerte nos está yendo bien a todo el equipo. Acá la gente muy bien, nos quedamos en Primera, un poco histórico con los resultados que se dieron contra el Real Madrid y el Barcelona. Contento, disfrutando, la ciudad está muy linda, todo bien por suerte". Fue el momento en el que miró atrás parea recordar viejos tiempos en el Nacional de Montevideo. "Eso extraña siempre, el Parque, aunque ahora sin gente no es lo mismo; el Parque con gente, las noches de Libertadores, la concentración. Se extraña un poquito de todo. Pero bueno, es lo que hay, ya habrá oportunidad".

Y reconoce que sigue los partidos de Nacional. "Trato de verlos, el otro día no lo vi porque era muy tarde, eran las 2:30 de la mañana, me puse alarma y me levanté solo para el gol de 'Gonza' Bergessio. El jueves lo voy a mirar sí o sí, a ver si les doy suerte, porque me desperté e hicimos el gol. Entro a la aplicación para ver cómo iba y hace el gol Bergessio enseguida".

La pregunta del millón y de la que en diversas ocasiones se ha hablado desde que acabó la pasada campaña. ¿Puede dejar el Cádiz CF? "Por ahora no sé nada. Obviamente siempre me gusta ir a más, pero en el Cádiz estamos muy bien. Me quedan dos añitos más, mientras no me echen", recalcó antes de puntualizar que "la Liga es muy competitiva, el objetivo es el mismo del año pasado, tratar de mantenernos". "Si se da de pelear algo, mucho mejor, pero en principio mantenernos".

El defensor del Cádiz CF retomaba la conversación hacia su pasado. "Obviamente estoy muy contento con todos los años que jugué en Nacional, agradecido a todos los cuerpos técnicos que me bancaron. A la hinchada la extraño un montón. Ojalá que vuelvan pronto al Parque que es lo más lindo que hay. Muchas gracias por todo el apoyo de siempre".