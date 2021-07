Alarcón ya sabe a lo que se enfrenta

La sala de prensa del estadio se convierte por segundo día consecutivo en el lugar de encuentro de los fichajes efectuados hasta el momento por el Cádiz CF. Si el lunes le tocaba el turno de la presentación a Osmajic y Haroyan, este martes da ese paso Tomás Alarcón, centrocampista chileno que llegó el pasado jueves a la capital gaditana después de su periplo por la Copa América.

En compañía de Jorge Cordero y Enrique Ortiz, integrantes de la dirección deportiva, el nuevo futbolista ha tenido su primer cara a cara con los medios de comunicación que siguen al Cádiz CF. Precisamente Cordero explicó que "firma con nosotros por cuatro temporadas más una opcional". "Es un viejo conocido para la dirección deportiva. Yo personalmente lo conozco desde hace bastante tiempo, de su etapa en las categorías inferiores de Chile. La dirección deportiva del Cádiz lo sigue desde hace un tiempo y este verano, gracias en parte a él, a su agente, que han facilitado mucho que esté aquí, al igual que su antiguo club O’Higgins. Han hecho muy fácil que forme parte de este club". De sus características, dijo que "es un mediocentro mixto, dinámico, puede jugar de 6 y de 8". "Tiene mucha capacidad de trabajo, es fuerte, de contacto, y al mismo tiempo tiene un buen trato de balón. Ha sido internacional en todas las categorías con Chile. Es del gusto del cuerpo técnico y tanto ellos como la dirección deportiva creímos que era un buen complemento para los mediocentros que tenemos en plantilla".

Nacido en Rancagua (Chile) el 19 de enero de 1999, desde 2016 militaba en la Primera División de su país cuando debutó en el Torneo Apertura con O’Higgins. El medio se estrenó con la selección chilena absoluta en 2019 en un partido ante Argentina. Fue el segundo fichaje del Cádiz CF para la próxima temporada 2021/22 después de la contratación del defensa central Varazdat Haroyan.

Pese a su juventud, en la máxima categoría de Chile acumuló 85 encuentros y una cuenta goleadora de ocho tantos. Se trata de un centrocampista que destaca por su vocación defensiva, con pulmones y piernas de sobra para desarrollar su trabajo con eficacia. Sabe tratar el balón con criterio y destaca además por su disciplina táctica: mantiene su posición en el pivote, como le gusta al entrenador, Álvaro Cervera.

😍💛 ¡Tomás Alarcón vistió nuestra camiseta por primera vez!📺 https://t.co/IkSfuXByW1 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 20, 2021

El pivote estaba muy satisfecho de su salto a Europa y en sus primeras palabras expuso lo que pretende de él el entrenador. "Cervera quiere que haga lo mismo que llevo haciendo hasta ahora. Me pide que haga lo mismo que hacía con mi club y mi selección. Los compañeros me han recibido bien desde que llegué a Cádiz".

Y expuso que su deseo viene de lejos. "Desde el año pasado tuve contacto con Jorge (Cordero), desde el momento en el que me presentó el club mi representante, me encantó por la ciudad, por la historia que tiene, porque habían recién ascendido a una de las mejores ligas del mundo. Al igual que a mí y a mi entorno nos encantó la idea, aunque lamentablemente en ese momento no se pudo por diversos motivos. Siempre estuve al tanto del club y lo seguía desde allí".

El nuevo jugador del Cádiz CF se ha ido informando de lo que le espera. "He tenido la suerte de jugar con compañeros que han jugado en España. Me dicen que es bastante técnica, diferente a la liga chilena en cuanto a velocidad, pero sí muy parecida a un torneo de selecciones. Vengo con ese ritmo, esa intensidad y se me ha hecho un poco más fácil adaptarme al llegar con el ritmo de la Copa América".

Alarcón se siente un privilegiado por el entorno que se ha encontrado. "Me han recibido muy bien. Me llegaron bastantes mensajes desde que fiché tanto del cuerpo técnico y de algunos jugadores. Desde que he llegado todos se han abierto a ofrecerme lo que necesite, ya sea casa, coche o sobre el bienestar de mi familia. Eso es algo que valoro mucho y me ha servido para adaptarme de la mejor manera", explicó el centrocampista.

En la parte final de su intervención, salió a relucir la frase mítica de Cervera: 'La lucha no se negocia'. "Se identifica mucho con mi juego. Creo que lo van a ver en el estadio". Del mismo modo se alejó de comparaciones con Medel. "No me gusta porque él ha conseguido muchas cosas que yo aún no. Me falta mucho para que me comparen con él. Tengo que trabajar. Pero también es un halago que me comparen con alguien que ha hecho tanta historia como él", concluyó el nuevo futbolista del Cádiz CF.