Puesta de largo de Haroyan y Osmajic

El Cádiz CF ha dado este lunes el pistoletazo de salida en cuanto a las presentaciones de dos de los jugadores con los que, hasta el momento, se ha reforzado de cara a la temporada 2021-22. El primer día de la tercera semana de pretemporada han estrenado este episodio Varazdat Haroyan y Milutin Osmajic.

En la sala de prensa del estadio antiguo Carranza -ahora Nuevo Mirandilla- y en presencia de los medios de comunicación, Enrique Ortiz y Jorge Cordero se han encargado de dar la bienvenida oficial a dos de las adquisiciones para la plantilla que por sexta temporada consecutiva tendrá a su cargo Álvaro Cervera.

Después de definir algunas de las características y las trayectorias de ambos futbolistas, ha llegado el turno de palabra de los grandes protagonistas de la mañana. La ayuda de traductores ha sido necesaria para conocer las impresiones de los nuevos jugadores del Cádiz CF.

Osmajic: "Para mí es un sueño estar aquí y en lo que estoy centrado es en trabajar fuerte"

Osmajic ha señalado que "del club he visto muchos partidos y estoy feliz de estar aquí". "Lo voy a dar todo por el Cádiz". Entrando en materia en algunas de sus cualidades y preferencias, el ariete ha señalado que "me encuentro bien en todas las posiciones de ataque pero la que más me gusta es en la punta de ataque".

El futbolista balcánico no ha ocultado lo que supone en su carrera el salto a una Liga como la española. "Para mí es un sueño estar aquí y en lo que estoy centrado es en trabajar fuerte". Ese trabajo lo hace junto a jugadores de primer nivel como Negredo. "Lo conozco desde que yo era joven y es un orgullo estar con jugadores así, que me pueden ayudar mucho. Lo voy a dar todo para jugar a su lado".

Osmajic no se asusta ni ven que sea un problema la exigencia física del sistema de Álvaro Cervera. "El equipo trabaja mucho y hace una gran labor física, y me encuentro bien con eso porque es una de mis cualidades".

En la parte final de su intervención, el atacante sabe a lo que se va a enfrentar porque desde su país ha estado siempre muy pendiente al fútbol español. "Desde Montenegro se sigue la Liga española, una de las más fuertes del mundo; se sigue mucho desde allí", declara antes de zanjar cualquier duda con el idioma: "Voy a tener problemas ahora, al principio, pero muy rápido voy a entender el español".

Haroyan: "El año pasado el Cádiz ganó al Madrid y al Barcelona y quiero dar todo para repetirlo"

En cuanto a Haroyan, demostraba estar al día de su nuevo equipo: "El año pasado el Cádiz ganó al Madrid y al Barcelona y quiero dar todo para repetirlo. Con la selección de Armenia he tenido partidos duros contra otras selecciones fuertes y también los hemos ganado".

El defensa armenio destaca que "la acogida ha sido muy buena desde el momento en el que llegué". "Joaquín Caparrós fue quien me habló de Cádiz. Después de un partido de la selección, Caparrós me habló de la opción de venir a Cádiz y yo estuve de acuerdo. Me habló sobre la gente de Andalucía y desde la llegada me han recibido muy bien. Todo el mundo es muy amable aquí".

Haroyan advierte sobre lo que va conociendo del Cádiz CF 2021-22 que "tenemos un equipo con jugadores de mucha calidad, estamos trabajando bien en esta pretemporada". "Me siento muy cómodo en este grupo que me he encontrado".