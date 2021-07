Análisis de amistoso de El Palmar: luces y sombras

Lo sucedido en el segundo amistoso del Cádiz en la presente pretemporada, disputado este sábado en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño, en el que el equipo amarillo sufrió su primera derrota del verano (1-0) después de la contundente victoria conseguida en el partido celebrado en Benalup contra el Barbate (0-6), obliga como mínimo al análisis. Aunque a estas alturas los resultados son lo de menos, lo cierto es que el revés encajado frente a un rival que militará el próximo curso en la categoría de bronce (la nueva Primera RFEF) invita a la reflexión. Más que lo que ocurrió, el marcador final en un duelo al fin y al cabo sin mayor trascendencia, debe preocupar el cómo.

En efecto, en Sanlúcar de Barrameda se pudo ver a un conjunto gaditano carente de ambición en la primera parte, en la que un viejo conocido como Dani Güiza perdonó primero desde el punto de penalti y firmó después el que a la postre sería el gol del triunfo verdiblanco.

Al margen de que el once inicial que alineó Álvaro Cervera fuera irreconocible, con sólo tres hombres que bien podrían ser titulares a priori (Espino, José Mari y Alberto Perea), algo normal en estos momentos, el Cádiz no transmitió en ningún momento buenas sensaciones, ni impuso su supuesta superioridad, no ya en la posesión del balón, que ya ha quedado claro que tampoco importa, sino en capacidad para generar peligro y en pegada. Nada de nada, ni a nivel colectivo ni de manera invidividual.

Hasta el descanso el duelo se cerró con más sombras que luces. Demasiadas dudas y la certidumbre de que hay jugadores que difícilmente se ganarán la continuidad con la elástica cadista.

Alcalá y Nano Mesa desaprovecharon su oportunidad. El central provocó la pena máxima al precipitarse y el canario le puso ganas pero poco más. Tampoco aportó en exceso el joven Chapela, mientras que otros tres canteranos, Lautaro, Gudelj y Bastida, los dos primeros ofreciendo en defensa versatilidad al actuar en diferentes posiciones, mantuvieron mejor tono. En cuanto al recién fichado Osmajic, al igual que en el anterior choque, mostró detalles prometedores, si bien esta vez sin acierto ni remate.

En la reanudación, por el contrario, el titular de la Tacita de Plata, ahora con cuatro futbolistas consolidados en Primera (Álex Fernández, Salvi, Choco Lozano y Negredo), dio un paso al frente en busca de la igualada. El Cádiz tomó el mando y al menos en este segundo periodo sí quedó claro qué equipo está en Primera y cuál en Primera RFEF.

Así y todo, la velocidad de Salvi en presencia de sus paisanos, el criterio de Álex en la zona ancha, la determinación de Choco de tres cuartos hacia delante y la calidad de Negredo en cuanto toca el cuero no fueron suficiente.

Akapo y el canterano Diarra estuvieron muy activos en las bandas, mientras que otro recién llegado, Haroyan, cumplió en el centro de una defensa menos exigida por el adversario. Pero Malbasic y Álvaro Giménez, que debían igualmente marcar diferencias en la búsqueda del gol, pasaron con más pena que gloria por el césped de El Palmar.

A menos de un mes para el inicio de la competición liguera y con el plantel todavía en fase de confección, Álvaro Cervera tomó a buen seguro nota de todo lo acontecido, lo positivo y lo negativo, más de lo deseable, independientemente de la derrota.

El técnico parece dispuesto a trabajar con todos los efectivos que tiene a su disposición por ahora, al margen de que haya comunicado las necesidades del bloque, lo que hace falta y lo que sobra. Ante el Sanluqueño demostró de nuevo que no margina a ningún futbolista y que está por la labor de dar su oportunidad a los futbolistas del B.

Pero al igual que desde hace ya cinco años la lucha no se negocia, este Cádiz también tiene una clara seña de identidad en su forma de jugar. Y en el segundo amistoso el equipo amarillo distó un mundo del que los aficionados esperan para el debut contra el Levante el sábado 14 de agosto.