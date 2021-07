Casi otro equipo entre los ausentes

La imagen del Cádiz este sábado en El Palmar fue mala y eso no admite discusión, pero además de que no deja de tratarse de un amistoso, lo cierto es que el equipo se presentó en Sanlúcar con nada menos que una decena de futbolistas no disponibles por diferentes motivos.

Como suele ocurrir cada año durante el periodo estival de preparación de cara al comienzo de la competición liguera, el cuerpo técnico afronta los entrenamientos con imprevistos y previstos en forma de jugadores pendientes de incorporación y otros que se ejercitan a pesar de que no se quedarán en el grupo, al margen de los que causan baja por los lógicos problemas físicos de la vuelta al trabajo.

En el caso del Cádiz, dos jugadores ni siquiera se encuentran aún a las órdenes de Álvaro Cervera. El guardameta Conan Ledesma se encuentra concentrado con la selección olímpica de Argentina para afrontar los Juegos de Tokio que arrancan esta semana, mientras que el lateral izquierdo paraguayo Arzamendia, cuarta incorporación del club este verano, todavía no se ha incorporado a las sesiones de entrenamiento.

Los demás, los deefensas Iza, Fali y Marcos Mauro; los centrocampistas Jonsson, Garrido y el chileno Alarcón -también refuerzo para la próxima campaña-, y los atacantes Alejo y Pombo no tomaron parte en el encuentro contra el Sanluqueño al hallarse en fase de recuperación o bien haciendo trabajo alternativo.