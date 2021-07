Arzamendia llega el viernes con bastante tarea por hacer

En una entrevista a Radio Universo 970 AM, en Paraguay, Santiago Arzamendia ha analizado sus últimas fechas como futbolista de Cerro Porteño, antes de cerrar su llegada al Cádiz CF. El jueves viajará para estar el viernes en las instalaciones de El Rosal. No ha sido un camino fácil para el lateral, que admite a la guerra psicológica a la que ha estado sometido.

En la emisora paraguaya, Arzamendia declaró que "sentía que era uno de los más antiguos en el club y me hacía entrar inseguro en los partidos". "Sólo los seres queridos saben el sufrimiento que hay detrás de cada entrenamiento y de cada partido. No quería dejar de ser futbolista, pero sí tenía ganas de alejarme un poco", aseguraba antes de agregar que "estar en Cerro es una presión grande, pues de diez partidos el hincha quiere que los diez estés bien". "Siempre tratamos de dar lo mejor, pero no siempre salen las cosas".

Se ha mirado en el espejo de Omar Alderete (fichaje del Valencia). "A veces hablaba con el doctor Ariel Martín y le decía que era el momento de salir porque necesitaba un cambio. No estaba muy cómodo en el club. Sentía que todo venía encima mía. Me dijeron que si venía algo bueno me dejarían ir y así ha sido".

"Me criticaban los centros y pases atrás; volvía a ver los partidos y a veces no había centros ni pases atrás"

Los últimos meses han sido un poco tortuosos para el nuevo futbolista del Cádiz CF. "Más que disfrutar, sufría en los últimos partidos en Cerro. Era muy cuestionado. Me criticaban por los centros y los pases atrás. Yo hacía autocrítica y volvía a ver los partidos, aunque a veces ni tiraba centros ni daba pases atrás, y me criticaban por eso. Me lo decían por costumbre. Tenía mucha presión y eso también repercutía en la selección". "Tengo mucho miedo por cometer errores. Me faltaba confianza. Iba a lo seguro y no centraba. Me pasó ante Chile en la Copa América", reconoció.

La presión fue tal que se lanzó a la 'guerra' en Internet. "Contestaba en las redes sociales a los ataques de algunos hinchas porque me desesperaba con esos ataques"; todo ello con el objetivo de cambiar de aires. "En enero pude ir a México, pero me pidieron quedarme seis meses y lo hice. Ahora podré ir al Cádiz CF. Tengo ganas de ir a Cádiz, aunque algún día volverá para retirarme en Cerro Porteño".

Julio Maldonado 'Maldini' ha efectuado una presentación de las condiciones futbolísticas de este zaguero que posee un buen lanzamiento con la pierna zurda.