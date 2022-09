Celebrado un encuentro entre el Cádiz CF y las peñas

El Cádiz CF ha retomado las relaciones directas y periódicas con las diferentes peñas cadistas a través de un desayuno celebrado durante la mañana del viernes 23 de septiembre en el estadio Nuevo Mirandilla. Rafael Contreras, vicepresidente de la entidad, y Pepe Mata, gerente de la Fundación, fueron los encargados de responder a las distintas cuestiones planteadas por los aficionados.

Ambos dirigentes atendieron las preguntas de los peñistas comprendiendo el sentir de la afición por el complicado inicio de la temporada 2022/23. "Hemos arrancado LaLiga con ocho lesionados. Es algo que influye y que nos ha debilitado. Pero necesitamos que la afición se vuelque con el equipo. Es la misma plantilla que revirtió la situación del año pasado con una gran segunda vuelta. Todos seguiremos trabajando para darle la vuelta a todo esto", comentó Rafael Contreras.

Por ello, Pepe Mata manifestó la importancia de convertir el estadio en un fortín: "Los jugadores tienen que creer y desear jugar en casa. El final de temporada del año pasado fue espectacular".

Por otro lado, Rafael Contreras habló acerca del crecimiento de la institución: "Siempre buscamos crecer pensando en nuestra masa social. Además de lo deportivo, necesitamos generar ingresos para continuar en ese crecimiento".

En este sentido, el vicepresidente arrojó luz sobre el programa CVC de LaLiga destacando que "no podemos desviar recursos de esos fondos a la parte deportiva ya que deben destinarse únicamente al crecimiento tanto digital como de infraestructuras".

Otra de las cuestiones que estuvieron sobre la mesa fue el de las equipaciones y por qué en ocasiones el equipo juega únicamente de amarillo: "No es una cuestión de marketing, sino de reglamento. Existe una herramienta llamada Kit Selector a través de la cual muchas veces nos vemos obligados a utilizar calzonas amarillas. Esto suele ocurrir cuando jugamos de visitantes debido a las prioridades del equipo local y a las diferentes validaciones de árbitros y estamentos".

En referencia a todos aquellos que se encuentran con mayores problemas de transporte para asistir al estadio, Pepe Mata se mostró con total predisposición para "reunirse con las diferentes instituciones y tratar de buscar soluciones y proporcionar mayores facilidades para todos aquellos que se trasladan desde distintos puntos de la provincia".

Además, al ser preguntados por la presencia de afición rival en el estadio, Pepe Mata arrojó luz al respecto: "Nuestra afición siempre predomina en el estadio. Es cierto que existe un intercambio de entradas con los clubes que nos visitan. Tenemos muchos aficionados alrededor de toda España y nuestra afición es la que más se desplaza a otros campos".

Por último, Contreras recalcó que "la política de precios del club no está diseñada para fines comerciales. El objetivo es que el aficionado deje su asiento a otro si no puede venir, o a un familiar, para seguir premiando al aficionado. Esto nos permite actuar para saber información de quien no viene. En el seis de seis de la pasada campaña logramos llenar el campo llamando a cada socio que no solía venir. Cedieron el carnet en los últimos partidos. Esa es la intención de la activación del carnet ya que a nosotros nos da información para seguir mejorando".