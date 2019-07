La sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza ha acogido este mediodía la presentación oficial de dos de los ocho fichajes que hasta la fecha ha realizado el Cádiz para la próxima temporada, contando con Fali, que militó en el tramo final del pasado curso en calidad de cedido por el Nástic de Tarragona, y con Jurado, cuya contratación se ha confirmado este mismo lunes.

La primera comparecencia ante los medios ha correspondido a Caye Quintana y Carlos Akapo, acompañados para la ocasión por Óscar Arias. El director deportivo del club recordó que el delantero llega procedente del Recreativo y ha firmado por tres temporadas, las mismas que en principio vestirá la elástica amarilla el lateral derecho, que viene del Huesca.

Caye reconoce que su incorporación supone un paso muy importante y grande en su carrera. “Quiero aprovechar al máximo esta oportunidad para hacerlo lo mejor posible y agradar”.

¿Delantero puro o segundo delantero? “Donde me encuentro más cómodo es como nueve, aunque trabajo para el equipo y rompo bien en los espacios. Me adapto a todas las posiciones de arriba”.

Trabajo, palabra clave para los delanteros en un equipo de Álvaro Cervera. “Con trabajo todo llega, y yo trabajo mucho. Si no hago gol, al menos ayudo a mis compañeros para que los marquen ellos. El objetivo es ganar, marcar es menos importante, aunque es cierto que hasta ahora he tenido suerte”.

En la pretemporada ya es el máximo realizador con tres dianas, tras las dos que firmó en Barbate y la de Chiclana. “De momento estamos viendo puerta, pero esperemos que siga así incluso en Liga”.

Pese al overbooking arriba, se ve como titular. “Todo el que llegue sumará. La competencia es buena para el grupo. Me veo con fuerzas y confianza para jugar todos los partidos”.

Aunque tenía más ofertas, apostó por la Tacita. “Tuve varias, pero desde el momento que hablé con mi agente y salió posibilidad de llegar a Cádiz le dije que hiciéramos lo posible para fichar”.

Por su parte, Akapo pretende aportar la experiencia adquirida en el Huesca, donde fue importante en el ascenso y contó con muchos minutos en Primera. “Vengo a sumar por mi experiencia, intentaré ayudar”.

¿Lateral ofenviso o defensivo? “Soy lateral más defensivo porque era central. Lo de ser más ofensivo ha sido algo de los últimos años. Al igual que el míster, también pienso que lo más importante es el orden defensivo. Creo que por eso no me ha tenido que decir nada. Además, he tenido muchos del mismo perfil”.

La recuperación de su lesión marcha por buen camino. “Ahora mismo llevo dos meses y medio, en total son cinco, hasta octubre. Estamos dando pasos grandes, pasos potenciando la musculatura para empezar a correr y tocar balón. Las lesiones también van por sensaciones, al final cada uno lo va superando y asimilando lo que puede llegar a ofrecer o soportar. Estoy agradecido por la oportunidad que me han dado de venir y acabar de recuperarme”.

El vestuario, una familia. “Es lo que tiene que ser, se respira un buen ambiente, todos vamos a una, es lo que tenemos que hacer todo el año”.