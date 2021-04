El Cádiz CF se queda sin velocidad: Salvi, sancionado

El Cádiz CF tiene una panorama complejo en Valladolid con la pérdida de futbolistas, ya que a Jens Jonsson se une el también sancionado Salvi Sánchez, quien igualmente que el danés cumple ciclo y tiene que quedarse sin jugar. Álvaro Cervera se queda sin buena dosis de velocidad en una banda y esta ausencia abre la puerta a la posibilidad de que sea titular Iván Alejo, quien podría tener ese honor en su tierra natal.

Los amarillos llevaban varias semanas compitiendo en el filo dela navaja en cuanto a jugadores apercibidos, por lo que era de esperar que en un momento u otro cayera alguno de esos futbolistas. Son dos de una tacada los que serán sancionados por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por lo que el técnico debe asignar un nombre a cada puesto.

Precisamente Iván Alejo se ha referido este jueves a la opción de poder estar de inicio en su tierra. "Salvi está sancionado, no sé qué idea tendrá el míster. Sea la que sea es totalmente respetable, es quien nos ve cada día. En las últimas semanas me he encontrado muy bien saliendo revulsivo. Se me ha etiquetado como revulsivo, que no es algo que me moleste, pero a todo el mundo le gusta ser titular. Por mis características sé que puedo ayudar al equipo en las segundas partes. Quiero demostrar que puedo cumplir también saliendo de inicio", ha apuntado el extremo cuando se le ha cuestionado en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal.

Alejo: "Los colores y los amigos quedan a un lado; si me toca jugar, buscaré ganar al Valladolid"

El jugador del Cádiz CF no ha negado lo especial del encuentro a pesar de que el rival, en el que él jugó, pasa por momentos de apuros. "El Valladolid está en una situación complicada, necesitan ganarnos. Yo también me juego mucho y el equipo también. En estos últimos diez partidos te juegas la temporada prácticamente. A nivel individual y colectivo me juego muchísimo. Los colores y los amigos quedan a un lado. Si me toca jugar, buscaré ganar al Valladolid aunque sea el equipo de mis amores", al tiempo que ha añadido sobre el mismo asunto que "es un partido muy especial por varias situaciones". "Siempre he dicho que el Valladolid es el equipo de mis amores, desde pequeño he ido al campo, siempre he sido aficionado. Nunca he jugado en Zorrilla por diversas circunstancias. Es un equipo muy complicado como rival. Yo el sábado haré mi trabajo de intentar ganar el partido porque todos los que formamos parte del Cádiz CF nos jugamos mucho. Intentaremos sacar los tres puntos, no debemos relajarnos".

Para acabar, Alejo se ha referido a lo sucedido contra el Real Madrid. "Siempre es un partido especial por el nivel del otro equipo, siempre es bonito jugar contra los mejores del mundo. Veníamos en buena dinámica y pensábamos que podíamos hacerle daño. El equipo compitió muy bien en la primera media hora. A raíz del penalti, el equipo se vino un poco abajo. Tienen mucha calidad y si les das alguna opción te acaban ganando. Ahora pensamos en el partido del sábado, nos jugamos mucho, tenemos la permanencia cerca y vamos a por todas ante un rival directo".