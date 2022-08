El Cádiz CF, sin respiro, ya prepara el partido contra el Celta

La competición no sólo no se detiene sino que además no concede la más mínima tregua. Sin tiempo para digerir la dura derrota (0-4) ante el Athletic de Bilbao, el Cádiz CF se pone manos a la obra para preparar el partido contra el Celta de Vigo de la cuarta jornada que se disputa en Abanca Balaídos el próximo viernes 2 de septiembre.

Los amarillos parten con la desventaja de tener tres días menos de descanso que su adversario, que disputó su último encuentro el pasado viernes (triunfo 0-1 en el terreno del Girona).

Tras caer ante los bilbaínos el lunes 29 de agosto, el equipo de Sergio González comenzó el martes a preparar la cita con el cuadro gallego en la que fue la primera de las tres sesiones programadas. Brian Ocampo, el último fichaje, trabajó en el césped con sus compañeros.

La sesión desarrollada en la Ciudad Deportiva de El Rosal contó con el reparto de trabajo según la participación en el partido ante el Athletic, por lo que, por un lado, aquellos que fueron titulares hicieron trabajo específico tras los rondos y el resto se ejercitó en el tapete con partidos en espacios reducidos.

La segunda sesión se volverá a llevar a cabo en el campo principal Ramón Blanco de la Ciudad Deportiva este miércoles desde las diez de la mañana. Será de nuevo a puerta cerrada. El último entrenamiento será el jueves antes del viaje a Vigo.