"Sergio: "No tengo argumentos para decir qué ha pasado"

Rueda de prensa de Sergio González, muy crítico con el Cádiz CF por lo sucedido ante el Athletic de Bilbao. Al preparador del conjunto amarillo le costaba calificar lo sucedido en el césped.

"Hay que pedir disculpa. Aceptar que hemos hecho un muy mal partido, que el Athletic ha sido muy superior. Aceptar la realidad y saber que el partido de hoy nos deja en muy mal lugar y con muy mal sabor de boca. No tengo argumentos para decir qué ha pasado. Muy flojo por nuestra parte. Al final la competición nos pone en nuestro sitio. No es la sensación en los entrenamientos, pero es lo que está pasando en los partidos. Hasta el primer gol no estaba pasando nada y sucede ese detalle; no podemos perder nunca la identidad como equipo".

¿Esfuerzo final en el mercado de fichajes? "No hay que desviar la atención. Lo que ha pasado hoy es un mal partido de nuestra parte y lo que tenemos que pensar es que estamos lejos de nuestro mejor nivel, el míster el primero y los jugadores también. Nuestro trabajo y nuestra misión es alcanzar un gran nivel. Hoy nos vamos con un disgusto tremendo porque hemos dado un espectáculo bastante flojo después de tener un gran recibimiento. No podemos irnos ni con la cabeza alta. Toca cabeza agachada y encajar todo lo que nos puedan decir y las críticas, porque es un partido para eso. Mañana, a coger el toro por los cuernos y preparar el partido con el Celta. El día del Osasuna dimos un paso al frente y hoy hemos dado una zancada hacia atrás y eso es lo que realmente me preocupa y me ocupa".

Sensación de pasividad. "No es ser duro, es que daba la sensación de que estábamos haciendo sombras, no llegábamos bien, no elegíamos bien el momento... llegábamos desconcertados, descoordinados, desconjuntados... y eso no podemos permitirlo. Somos un equipo que debe trabajar bien como bloque. Esos matices de estar bien ordenados y estar estructurados no podemos perderlo. El primer gol es un pase ambiguo, eso no podemos hacerlo".

Su peor partido como técnico del Cádiz CF. "Aquí en casa a lo mejor la primera parte del Espanyol, pero puede ser el peor partido de nuestra corta estancia aquí. No salimos mal en actitud, no pasaba nada y ese primer gol nos hizo daño y ser pequeñitos. Hay que mirarlo y trabajarlo. Esto ha empezado y hay que estar por la faena. Trasladar esos buenos entrenos a los partidos".

Lucas Pérez y los pivotes. "El tema de Lucas, es que lo más correcto es que es un jugador del Cádiz. Ha salido Negredo porque pensábamos que nos iba a dar más en este partido. Y los mediocentros, sabemos cómo estamos todos. No tenemos mediocentro para aguantar 90 minutos y buscamos en esa parcela ese físico. Hemos agotado los cambios en esa estructura. Fali tenía una lesión y Choco un amago de contractura en el gemelo y hemos preferido quitarle. Salvo Alarcón, ahora mismo no tenemos un mediocentro que ocupe los 90 minutos".

De vuelta con Lucas Pérez. "Lo que tengo en la cabeza es el partido tan malo. Desviar la atención no me gusta, voy de frente y miro a lo sucedido. Hoy es que en el partido no hemos estado bien y a la afición le hemos dado un espectáculo que no merece. El futbolista debe centrarse en lo suyo y yo en lo mío. Toca aceptar que hemos hecho un mal partido".

"¿Lucas Pérez? Desviar la atención no me gusta, voy de frente y miro a lo sucedido; el futbolista debe centrarse en lo suyo y yo en lo mío"

Falta de intensidad. "El equipo es honrado y tiene alma y corre pero ahora está atenazado, bloqueado, con una camisa de fuerza. Tenemos que soltarnos porque este equipo lo ha demostrado y lo ha sabido hacer. No hemos empezado como queríamos y tener cero puntos es algo que nadie pensaba que iba a ser así. Somos los primeros en ser autocríticos pero sabemos que somos capaces de encontrar esa versión del año pasado".

Puntos ni goles. "Hasta hoy habíamos competido bien, pero hoy no ha habido nada. Con balón nos ha faltado mucha movilidad. El equipo está dudoso en todo y esto hay que aceptarlo. Confiemos que sea ese lunar que todo equipo tiene".