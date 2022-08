Máxima crispación en la afición del Cádiz CF, que estalla contra el palco

El Cádiz CF ofreció una malísima imagen en la derrota (0-4) ante el Athletic de Bilbao el lunes 29 de agosto en una tarde noche en la que todo salió rematadamente mal.

Y cuando todo sale mal, la crispación sube de tono. La afición estalló contra los máximos responsables del club por el triste espectáculo que presenció sobre el césped.

La parroquia cadista llegó dispuesta a dar su aliento al equipo de sus amores. Y bien que lo hizo. Apoyó al equipo, pero llegó un momento en que ya no pudo más y fue cuando, en torno a la media hora de juego, comenzaron las protestas dirigidas al palco.

El principal destinatario de los gritos fue el presidente, Manuel Vizcaíno. La inmensa mayoría reclamó su dimisión en varias ocasiones. El enfado fue en aumento en la segunda partea medida que se acumularon los goles en contra. Hubo también insultos de un sector de la grada dirigidos al vicepresidente del club, Rafael Contreras.

Con el tercer tanto del Athletic, no fueron pocos los hinchas que no aguantaron más y se marcharon diez minutos antes del pitido final. No quisieron sufrir más ante el lamentable estado de un equipo sin señales de vida.

La indignación del personal no fue sólo por la vergonzosa actuación del equipo. Los problemas para acceder al estadio, con largas colas y problemas en los tornos, causaron bastante malestar.