El Cádiz CF recuerda el día más especial para Mágico González

El 13 de marzo es una fecha muy especial para el Cádiz CF porque en este día se celebra el cumpleaños de Jorge 'Mágico' González, auténtica leyenda del equipo amarillo. El considerado como mejor futbolista que ha militado en el conjunto cadista llega a los 65 años y el club lo ha tenido presente en sus redes sociales. "65 años de una Magia que forma parte del Cádiz CF", colgaron en el Twitter de la entidad.

Nacido en San Salvador (El Salvador) en 1958, Mágico González perteneció al Cádiz CF ocho temporadas en la década de los 80 y principios de los 90. Deslumbró con la selección de su país en el Mundial que se disputó en España y la entidad cadista se movió con rapidez para lograr su incorporación. Jugó 219 partidos y marcó 74 goles con el conjunto amarillo.

Más allá de las cifras, dejó huella por su enorme calidad, ilimitada. Tenía condiciones para haber llegado donde hubiese querido en el universo del balompié. Era un inventor, fabricante de jugadas imposibles que dejaron un recuerdo imborrable entre la afición cadista y en todo el mundo.

Diego Armando Maradona consideraba a Mágico como el mejor. "Hubo otro jugador tan o más grande que Pelé y que yo: Jorge a González. Es el mejor porque yo vengo del planeta Tierra y él de otra galaxia", llegó a decir la estrella argentina sobre Mágico, que llegó a probar con el Barcelona un verano pero la experiencia salió mal por su indisciplina.

Y es que el astro salvadoreño era único dentro del campo y peculiar fuera del terreno de juego, con una vida un tanto desordenada. Héctor Veira, que entrenó a Mágico en el Cádiz CF, contaba hace tiempo algunas situación singular como recogía tycsports: "Si el entrenamiento era a las diez, él venía a las 11. Si era a las 11 llegaba a las 12. Le regalé un despertador gigante del Pato Donald, pero no sirvió para nada. Entonces contraté una orquesta de flamenco. Fueron a la puerta de su cuarto y comenzaron a cantar “Ay Mágico ven a entrenar, te estamos esperando. Entonces decidió salir y dijo 'me despierto porque me gusta la música'".

O lo que contaba en su día Mario Cabrera, que jugó dos años con Mágico en el Cádiz CF: "Hacía cada cosa que te extrañaba. Nos preguntábamos de dónde sacaba tanta diablura. Era extraordinario. Él salía a la cancha y se divertía. Se movía libre por el mediocampo y yo tenía que estar atento arriba que apenas me desmarcaba él me iba a poner la pelota al pie".

Mágico González entró en el olimpo del fútbol cuando en mayo de 2013 ingresó en el Salón de la Fama de la FIFA. Es un ídolo mundial que maravilló con su juego preñado de habilidad.

A sus 65 años que cumple este 13 de marzo de 2023, Mágico lleva una vida tranquila con su familia en San Salvador, donde dirige una escuela de fútbol. Desde allí está pendiente del Cádiz CF con el deseo de que consiga la permanencia otra temporada más.