El presidente de la peña cadista Manuel Irigoyen, hospitalizado en Puerto Real

Manuel Benitez, conocido en Medina Sidonia y en el mundo cadista por 'El mister', tuvo que ser trasladado en los minutos finales del partido Cádiz CF - Getafe al sufrir una subida de tensión. El presidente de la peña cadista de Medina Manuel Irofoyen, la más antigua y de mayor solera de la provincia estuvo muy nervioso durante todo el encuentro y, tras marcar Rubén Alcaraz, de penalti, el 2-1, su situación se volvió critica teniendo que ser atendido, en su localidad de Tribuna Baja, por la Cruz Roja.

Pasados unos minutos fue trasladado de urgencia a la Hospital de Puerto Real, donde se encuentra ingresado a la espera de que el lunes se le practiquen unas pruebas y, casi con toda seguridad, se le haga un cateterismo. Afortunadamente no vio los minutos de la 'prórroga' y el empate, porque su corazón hubiera sufrido mucho más.

'El mister' es uno de los fundadores, en 1990, de la querida peña asidonense y ha sido presidente en varias etapas. En la actualidad lo es, tras sustituir al fallecido, hace cuatro años, el inolvidable Antonio Guerra. De todos es conocido que Manolo 'El mister' es un apasionado y forofo del Cádiz CF y siempre ha estado al lado del equipo y del club, sin contar quien fuese su presidente. Anecdótico e histórico es que, en 1981, cuando el Cádiz CF venció en Elche (1-2) y subió a Primera División, se arrodilló, en el centro de la calle Real de San Fernando, cortando el tráfico.

El domingo ya había ya mejorado, se encontraba junto a su esposa en la habitación y agradecía la atención, la llamada y aseguraba "es que sufro mucho. El partido, el árbitro y todo era de locura. Este Cádiz nos va a matar".

'El mister' sufrió hace poco más de un año un ictus, pero sigue viviendo todo lo relacionado con 'su' Cádiz con gran pasión y cuando grita '¡Caaaaaaadiz!' se queda sin respiración. Manolo Sánchez y Juan Quintero, vicepresidente y tesorero de la peña, respectivamente, están atentos a su evolución, igual que muchos cadistas y todo Medina Sidonia.

Mejora Juan Cabaña

Otro gran cadista asidonense, Juan Cabaña, mejora de la caída que sufrió hace unas semanas en la que se lastimó dos vértebras (fisura y fractura) y se dio un fuerte golpe en la cabeza. Afortunadamente, Juan ya tiene el alta y estuvo el pasado viernes en el Estadio, "sí sí, vi el escándalo del arbitraje. No hay derecho lo que nos hizo ese delgadito y no es la primera vez. Vamos a seguir luchando, pero que no nos roben más. Y hay que seguir apoyando al equipo... ¡Ese Cádiz...Oé!".