El Cádiz CF quiere evitar un 'palo' económico por Saponjic

Las dos titularidades de Ivan Saponjic con el Cádiz CF, contra el Huesca y el Osasuna, han sido una de las noticias más llamativas desde que el equipo amarillo obtuvo la permanencia. El delantero no ha contado para Álvaro Cervera desde que llegó en el pasado mercado de invierno, pero cuestiones que se alejan de lo deportivo recomiendan la participación de este futbolista para evitar el pago de una cláusula de penalización que el Atlético de Madrid reflejó en el acuerdo de cesión, en el caso de que no jugara un determinado número de encuentros.

Antes de estrenar titularidad ante el Huesca, hace dos jornadas, el serbio acumulaba 172 minutos fruto de su participación -nunca como titular- en los siguientes partidos: Cádiz-Atlético de Madrid (25 minutos), Real Sociedad-Cádiz (30), Cádiz- Athletic de Bilbao (45), Cádiz-Betis (20), Alavés-Cádiz (7) y Cádiz-Real Madrid (45). Curiosamente salvo el empate contra los vitorianos, el resto de encuentros con Saponjic en el césped se saldó con derrotas, algunas de ellas por goleada.

Pues bien, desde que el triunfo en Granada dio la permanencia, el delantero ha pasado a primera línea para estar en las alineaciones. No hay que negar que su trabajo en los entrenamientos no tiene un pero, así como su difícil papel de secundario que ha llevado sin mostrar el más mínimo desacuerdo, pero mucho de lo que hay detrás de su titularidad es la cláusula de penalización que impuso el Atlético para dejar salir a su futbolista rumbo al Cádiz CF. Si Saponjic no acumula un número de encuentros acordado, el club gaditano tendría que pagar 250.000 euros a la entidad colchonera.

Al ariete cadista le podría quedar un partido para cumplir esa cifra acordada en la cesión, que evitaría el desembolso del Cádiz CF y permitiría al atacante volver al equipo que tiene sus derechos federativos con una cifra de minutos más adecuada para encontrarle un destino la próxima temporada.

Hay que tener presentes que a pesar de que su desembarco para jugar en el Cádiz CF se produjo en la segunda ventana de incorporaciones (enero), Saponjic nunca se ha ganado la confianza del entrenador. El mejor caso para comparar es el de Rubén Sobrino, quien también recaló como cedido del Valencia en invierno y acumula ya 1.006 minutos por los 315 del serbio. También están por encima en participación, entre Liga y Copa del Rey, los arietes que empezaron la temporada como Álvaro Negredo (2.139 minutos), Choco Lozano (1.526), Malbasic (929) y Pombo (652). Incluso Álvaro Giménez, que estuvo de verano a enero antes de salir cedido al Mallorca, dejó el Ramón de Carranza con 570 minutos de amarillo.

Saponjic tiene a favor que es joven (23 años) y que forma parte de la nómina de un posible futuro campeón de Liga, lo que abre puertas para tener un equipo apetitoso la próxima campaña en el que pueda encontrar las condiciones que un día le llevaron como promesa al conjunto de Simeone. Su paso por el Cádiz CF será recordado como el de un integrante de la plantilla que obtuvo la permanencia -cuatro jornadas antes del final- en el regreso a Primera División.