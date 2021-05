El Cádiz CF hace provincia: visita institucional a Olvera

El Cádiz CF realizó una visita institucional a la serrana localidad de Olvera para reconocer y dar la enhorabuena a los representantes municipales por la reciente denominación de Capital del Turismo Rural 2021.

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, acompañado de José Mata, gerente de la Fundación CCF, y Miguel Cuesta, consejero externo, fueron recibidos en el consistorio de Olvera por Francisco Párraga, alcalde, que a su vez estuvo acompañado por la concejala delegada de Turismo, Remedios Palma.

La agenda del día comenzó con una recepción y reunión en el Ayuntamiento y posteriormente Manuel Vizcaíno, presidente cadista, firmó en el libro de honor de la localidad.

A continuación, se produjo un intercambio de presentes en el salón de plenos y cabe destacar que Manuel Vizcaíno le entregó al alcalde de Olvera una reproducción del escudo por su declaración como Capital del Turismo Rural de España 2021 y una camiseta personalizada.

Además, se entregaron a los representantes municipales libros dedicados de Mágico y packs de Maestrante – Cádiz CF. Francisco Párraga, por su parte, entregó latas de aceite de oliva virgen extra de Olvera, una de las zonas de mayor producción olivarera de la Sierra de Cádiz.

Manuel Vizcaíno ofreció unas sinceras palabras y destacó que "ha sido un orgullo y una satisfacción visitar Olvera. Me he encontrado con viejos amigos que hacía tiempo que no veía y que me enseñaron los valores de la disciplina y el trabajo". En la misma línea agregó que "el cariño arraigó y lo primero de lo que me he acordado al llegar es de estos dos embajadores de Olvera".

Por otro lado, apuntó que "somos un club currante y nos identificamos con la gente. Tenemos que conseguir que la gente tenga satisfacciones con nuestro equipo".

Además, le mandó un mensaje directo a Olvera y sus representantes locales: "Enhorabuena por la Capitalidad Rural de España y estamos a vuestra disposición para futuras campañas o ideas que tenga el municipio".

Añadió Vizcaíno que "somos voz y altavoz y deseo que también lo seamos de la provincia. Cuando pueda ser, y no sé en qué época del año, el equipo vendrá a visitar la localidad porque queremos defender los colores visitando la provincia".

Una vez en los exteriores del ayuntamiento completaron un recorrido por las calles, cumpliendo siempre las medidas sanitarias, y se realizaron fotos de familia en la que también estuvieron presentes el presidente de la peña Cadista de Olvera, Francisco Medina, el presidente del CD Olvera, Bernardo Castro, y el veterano cadista Rafael Bocanegra, actual trabajador del consistorio municipal y que vistió de amarillo en las temporadas 84-85 y 85-86.

La entidad cadista, siempre preocupada por su provincia, se muestra orgullosa de que Olvera haya logrado convertirse en Capital Española del Turismo Rural y se haya impuesto entre las 247 candidaturas recibidas.