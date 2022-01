El Cádiz CF, bajo presión: sólo vale ganar

El Cádiz CF da pasos en el mercado de fichajes de invierno mientras el hoyo en la zona de descenso cada vez es más profundo. La situación no es nada buena y la suerte tampoco acompaña, como quedó demostrado en el reciente partido contra el Espanyol. Se le resiste el triunfo en su feudo.

El conjunto amarillo sigue en caída libre. Es lo que reflejan los números. Clavado en la penúltima posición, la 19ª, está a cinco puntos de la permanencia. Pasan las jornadas, metido ya en la segunda vuelta, y tras la disputa de la 21ª se coloca en la distancia más lejana de la salvación. Nunca había llegado a los cinco puntos de ahora.

El Cádiz CF empieza a estar al límite en su continuo tránsito al borde el abismo. Los rivales directos se las apañan para avanzar mientras los amarillos se ven envueltos en un monumental atasco que se traduce en sólo tres puntos sumados de los últimos 24 para un total de 15 de los 63 dirimidos en 21 episodios. Acumulan ocho encuentros consecutivos y dos meses y medio sin conocer la victoria.

El nuevo entrenador, Sergio González, afronta ya la complicada misión de sacar del pozo a un equipo que, con algunos refuerzos, apurará sus opciones de quedarse en Primera División en los 17 capítulos finales del campeonato. La duda es si es demasiado tarde. El equipo amarillo recurre a la épica.

Las cuentas están claras. El margen de error queda reducido a cero. El Cádiz CF necesita ganar de manera urgente para acortar diferencias y remontar puestos. De lo contrario, corre peligro de descolgarse de todo en la pelea por la salvación.

Todos los partidos que tiene por delante son de máxima importancia, pero los dos más cercanos son auténticas finales, ambos a domicilio.

El cuadro gaditano se enfrenta al Levante y al Mallorca con dos semanas de separación entre una cita y la siguiente (22 de enero y 5 de febrero). El equipo azulgrana es el colista con 11 puntos y un choque menos. El conjunto bermellón delimita la frontera con la zona de descenso como inquilino de la 17ª plaza con 20 puntos y también un encuentro pendiente.

En un contexto nada positivo, los empates carecen de valor porque no le sirven al Cádiz CF para recortar diferencias y sí para agrandar la brecha si sus adversarios caminan de tres en tres. No hay otra solución que ganar y además hacerlo con frecuencia. Encadenar triunfos y que también fallen los rivales directos. Si no es un milagro se acerca mucho.

El Cádiz CF ofreció señales para la esperanza durante la segunda parte frente al Espanyol. La cuestión es si es capaz de mantener la progresión y si le sirve para obtener buenos resultados,