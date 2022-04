El Cádiz CF camaleónico que quiere Sergio González

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, es plenamente consciente de la dificultad que entraña el partido contra el Betis de la 31ª jornada de Liga, aunque confía al cien por cien en su equipo.

Los amarillos han preparado el partido para defender y atacar, cada cosa en el momento que toque. La clave pasa por "ser sólidos como hasta ahora", indicó el técnico, que abogó por "tener el máximo respeto al rival", eso sí, "sin miedo".

Las características del adversario obligarán al Cádiz CF a ofrecer una versión consistente para tener opciones de éxito. Y es que el Betis es un equipo "con muchos registros", reconoció el míster, aunque "el Cádiz CF está fuerte y quiere competir".

"Tienen jugadores que hacen movimientos que son indetectables. Están Fekir, Canales, Juanmi... Nosotros tenemos que tener claro lo que hay que hacer en cada situación", explicó Sergio González antes de abundar en el indiscutible potencial del contrincante. "Se asocia bien y no se cansa de tocar el balón, y además tiene lateral muy ofensivos".

¿Qué puede hacer el Cádiz CF frente a la calidad del cuadro bético? "Estar muy fuerte y bascular las veces que haga falta" para cerrar espacios. "Debemos intentar reducir sus virtudes, que son muchas, y atacar sus debilidades", resumió el preparador cadista.

Pese a que la misión es complicada, el entrenador del equipo amarillo considera que sus jugadores saldrán a por todas. "Estamos en un buen momento", aseguró antes de referirse al rival y al encuentro. "El juego Betis es similar al que hace el Villarreal. El Betis te genera mucha incertidumbre, es un partido para hablar entre nosotros. Es un partido bonito de jugar, las entradas están agotadas dese el lunes, la gente es muy efusiva con su equipo, tiene ganas de ver a su equipo. Vamos a intentar hacer un buen partido".

El encuentro puede pasar por diversos momentos porque "un partido suele tener fases, en unas puedes ser protagonista y hay otras en la que el rival te puede someter y encerrarte".

Lo que sí tiene claro el míster es que "cuando tenemos la pelota hay que a ir a por ellos, pero sin olvidar que "el rival juega. Hay que buscar el equilibrio, está claro que cuanto más tengas la pelota es mejor. Tenemos que tener capacidad pata atacar y asociarnos y también defender más bajo o alto". En definitiva, ser "un poco camaleónico".

El técnico se centra al cien por ciento en el duelo ante el Betis sin pensar en los partidos de los rivales directos. "No hacemos cábalas, si sumamos no tenemos problemas, y si además nos llegan resultados que nos favorecen puesto mejor. Pero no tenemos otros partido que no sea el nuestro".