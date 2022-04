El mensaje de Lucas Pérez desde la prudencia

Lucas Pérez pasó este jueves por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde una vez finalizado el entrenamiento expuso impresiones desde la falta de mayor participación desde su llegada en el mercado de invierno. Más feliz por el grupo que por lo personal a pesar de la titularidad en Valencia.

"Contento por la situación que está viviendo el equipo. Estamos en una buena dinámica y la estabilidad con los jugadores nuevos. Hemos venido a sumar los que llegamos en enero y el míster también. Toda la gente que trabaja en el club nos ha tratado muy bien y eso se ve reflejado en la dinámica del equipo que ha sido capaz de salir de los puestos de descenso".

El atacante del Cádiz CF carga con la realidad de ser el único refuerzo invernal que no acaba de romper y mostrar su mordiente ofensiva. "Soy un jugador que ha llegado hace poco, el míster ha probado varios sistemas y dependiendo del rival varia mucho, creo que a nivel individual todos tienen ganas e ilusión para seguir sumando en el campo. Hay muchos compañeros que lo pueden hacer bien. Y es importante para cualquier equipo tener enchufados a los jugadores", expone.

Lucas Pérez se detiene en versión favorable cuando habla de la Liga y lo que puede suceder. "Hay que tener optimismo y cuando pensamos que las cosas no van a salir, hay que seguir trabajando fuerte. Ahora tenemos un pequeño colchón pero se puede perder en una jornada, lo que tenemos que hacer ahora es con nuestra afición hacer un buen partido y sacar tres puntos para continuar en la línea del objetivo de la permanencia", explica.

"Desde el primer día que llegué la afición del Cádiz me ha sorprendido para bien"

El ariete del Cádiz CF no se pierde en debates de lo que puede suceder porque cree que "hay que mirar hacía delante y lo importante es que estamos fuera de los puestos de descenso". "No hay que pensar en unos puntos u otros, ya que se trata de buscarle solución y pensar siempre en ganar. Desde el primer día que llegué la afición del Cádiz me ha sorprendido para bien, en el estadio tanto fuera como dentro están animando y apoyando y eso es una parte fundamental de la que nos hemos aprovechado los jugadores".

Cerraba su comparecencia pensando en el enemigo de este sábado, el Betis. "Es un partido ante un equipo muy bueno con un gran entrenador. Están haciendo las cosas bien desde que ha llegado. Todos los partidos son difíciles, y cuantos más partidos pasen y menos puntos saques más difícil va a ser. Hay que estar concentrados, trabajar bien y pensar solo en el partido del sábado", finalizaba Lucas Pérez.