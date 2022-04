El Cádiz B está obligado a sumar en el feudo del CD Coria

El Cádiz B afronta este sábado en la localidad extremeña de Coria (19:00 horas) la primera de las seis finales que quedan en el grupo IV de Segunda RFEF. Los amarillos lo hacen después de salvar un empate ante el Montijo (2-2), en un choque que pudieron perder porque el cuadro extremeño desperdició una pena máxima. El objetivo de los amarillos pasa por alejarse de la zona baja, concretamente de la plaza de play-out que puede provocar el descenso a Tercera RFEF.

Después de tres igualadas consecutivas frente al Vélez, el Xerez DFC y el mencionado Montijo, al filial del Cádiz CF se le exige quedarse con una victoria a la espera de que ayuden otros marcadores para poner tierra de por medio con la parte fea de la clasificación. Hay que tener presentes que después de esta visita a Extremadura, al conjunto cadista le quedarán duelos 'a cara de perro' contra algunos adversarios que aún se juegan las habichuelas, casos del Antequera, Don Benito o Mensajero.

La última cita liguera dejó un sabor agridulce en el cuadro amarillo. Por un lado, la imposibilidad de sacar un marcador satisfactorio es la cara más amarga; el estreno del juvenil Kikín sí resulta agradable, aunque fuera por la ausencia de Raúl Parra, que estaba citado con el primer equipo. Para este desplazamiento, Alberto Cifuentes podrá alinear a Mady Diarra una vez que cumplió el encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones. Otra cuestión es el estado de aquellos jugadores que vienen arrastrando dolencias o algunas molestias que a esta altura de campeonato son un problema a efectos de recuperar por la carga de trabajo que se acumula desde el pasado verano.

El Cádiz B necesita ganar en el feudo del CD Coria, si bien como mal menor a un empate no se le haría ascos siempre que los adversarios que vienen por detrás no recorten la diferencia. El Cádiz B depende de sí mismo y eso es lo más importante, pero no debe jugar con fuego a las puertas de partidos que serán finales por lo que supone en este último tramo de competición la suma de tres puntos de una tacada.