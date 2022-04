El ex del Cádiz CF Botubot, 'embajador' del Valencia en Sevilla

El ex jugador del Cádiz CF y del Valencia Manolo Botubot ha cedido la habitación del hotel que tenía reservada el 23 de abril en Sevilla, con motivo de la final de la Copa del Rey ante el Betis, para que "gente que no tiene nada" pueda dormir en la capital hispalense.

Botubot, defensa valencianista en la década de los setenta y ochenta, está realizando estos días gestiones "desinteresadas" -"no quiero un céntimo", dijo a Efe- para conseguir alguna entrada para aficionados del Valencia y, asimismo, para ayudarles a encontrar alojamiento.

El que fuera zaguero, que reside en su localidad natal, en Cádiz, ha decidido volver después del partido a su casa y así se lo comentó a "unos amigos" que le acompañarán, para poder ceder "más habitaciones". Además, se está poniendo en contacto con hoteles de Sevilla y otras localidades cercanas para facilitar la búsqueda de una habitación a los hinchas del Valencia.

El que fuera jugador del Cádiz CF y el Valencia ha decidido iniciar esta labor de ayuda al comprobar que hay aficionados que viajarán "ochocientos kilómetros" sin entrada o sin haber cerrado un alojamiento. "Me da pena ver que hay gente que no tiene nada y viaja por valencianismo. Si puedo ayudar a algunos es por un sentimiento", indicó el gaditano, que estará en la final como comentarista de Valencia Capital Radio.

"Puedo entrar en el campo con el pase de prensa de la emisora del periodista Paco Lloret", señaló Botubot, que se preguntó por qué no puede disponer además de alguna entrada "para cederla", lo que ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por correo electrónico "hace cinco días", sin haber obtenido respuesta. "He sido jugador internacional y me gustaría que la Federación o el Valencia tuvieran ese detalle con los ex jugadores, igual que con los ex futbolistas del Betis", argumentó.

Botubot explica a través de las redes sociales sus avances en las gestiones con las empresas hoteleras, lo que ha despertado un caudal de mensajes de agradecimiento entre la afición valencianista. "No lo hago por eso, de verdad", explicó el zaguero, para quien leer algunas respuestas es "emocionante" e "impagable".