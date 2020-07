El Cádiz CF, a por el ascenso en Extremadura: posible alineación

La llama de la ilusión prende con más brillo que nunca, la que alumbra un ascenso que aparece en el futuro inmediato si nada se tuerce en los últimos doce días de competición. El Cádiz CF dio un paso importantísimo hacia el ascenso directo a Primera División la pasada jornada y hoy pretende dar una zancada que puede ser casi definitiva. El objetivo está más cerca que nunca, pero todavía no está cerrado y el único camino es apretar aún más el acelerador para no dejar escapar una ocasión de oro de hacer historia. No cabe mayor estímulo que hacer realidad un sueño.

El equipo amarillo visita a un Extremadura que apura sus escasas opciones de evitar el descenso a Segunda B. El partido correspondiente al 39ª capítulo de Liga se disputa el martes 7 de julio. No hay respiro entre un encuentro y otro. No hay tiempo para el descanso y la preparación, pero el objetivo está tan próximo de ser una en realidad que las ganas pueden más que los inconvenientes en un esprint final de vértigo, sin margen para la reflexión porque el balón no para de rodar.

Se trata de vencer en pleno desenlace de una temporada interminable a la que sólo faltan por arrancar cuatro hojas en el calendario post-coronavirus. El encuentro será arbitrado por el colegiado madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias.

No caben medias tintas a estas alturas. El conjunto de Álvaro Cervera atravesó momentos complicados tras sentir el aliento en el cogote de los rivales directos, que llegaron a estar a sólo dos puntos. Pero el triunfo frente al Real Oviedo y las derrotas del Huesca y el Almería elevan a cinco puntos la renta en zona de ascenso directo (seis en el caso de la escuadra rojiblanca).

Eso supone que al Cádiz CF le basta con amarrar siete de los 12 puntos que restan por disputar para certificar el pasaporte a Primera siempre en el caso de que sus perseguidores ganen todos sus partidos. Llegar a los 73 garantiza el ascenso, aunque podría ser suficiente con acreditar 71 e incluso alguno menos.

En cualquier caso, para huir de las especulaciones, el equipo se centra la misión de la conquista de Extremadura. Una victoria en territorio pacense pondría muy, pero que muy cerca el deseado salto a Primera para que el que Cádiz CF lleva presentando su candidatura toda la temporada. Líder nada menos que en 34 jornadas de 38, y el segundo como puesto más bajo.

Sobre el tapete, dos intereses contrapuestos. El líder no sólo no quiere bajarse del trono sino que está por la labor de derribar cuanto antes la puerta de acceso a la élite. El cuadro de Almendralejo, penúltimo clasificado, trata de agarrarse a la categoría aunque lo tiene muy complicado. Está a siete puntos de la salvación a falta de 12 para completar el curso.

La distancia entre el Cádiz CF y el Extremadura es abismal. Los amarillos aventajan en 29 puntos a los azulgranas (66 frente a 37), aunque a la hora de la verdad las diferencias se acortan sobre el césped. La necesidad convierte en más peligroso a un adversario herido que saldrá a la desesperada, volcado sobre la portería cadista. Los gaditanos tratarán de aplicar el método del éxito, que pasa por anular al contrario, dejar la portería a cero y aprovechar alguna oportunidad en ataque. Acumulan dos partidos seguidos sin recibir un gol.

Además de superar al oponente, los amarillos deben ejercitar el autocontrol. Es clave no dejarse llevar los nervios bajo una situación de máxima presión. Cervera hará como mínimo un cambio en el once. Álex Fernández, sancionado (acumulación de cinco tarjetas), se une a las conocidas bajas de David Gil, Luismi Quezada y Jon Ander Garrido. Los demás están a disposición del técnico, incluido Bodiger tras cumplir sanción. La expedición cadista se desplaza con 24 jugadores.

Al Extremadura sólo le vale ganar para poder seguir soñando con quedarse la próxima campaña en la categoría de plata. Aunque aún tiene posibilidades de mantenerse de forma matemática, después de haber perdido el pasado sábado ante el Numancia el objetivo está aún más lejos. En Soria, el Extremadura no sólo cosechó una derrota, sino que dejó una pobre impresión y reflejó una escasa ambición para afrontar un partido decisivo.

El técnico del conjunto local, Manuel Mosquera, tendrá que volver a prescindir del centrocampista Roberto Olabe y del ex cadista Kike Márquez, que no termina de recuperarse de sus molestias físicas.

Además, tiene las dudas de David Pastrana y de Sergio Gil, por lo que el centro del campo volverá a ser uno de los puntos débiles del conjunto azulgrana tras el parón por el estado de alarma.

El jugador que sí ha conseguido recuperarse y que presumiblemente podrá podrá formar parte del once inicial es David González Plata, más conocido por Nono, uno de los más decisivos del equipo extremeño, que, con una plantilla escasa, se está resintiendo de este calendario maratoniano de partidos continuos y los jugadores ya han empezado a mostrar señales de agotamiento.

Alineaciones probables

Extremadura: Casto, Ale Díez, Borja Granero, Fran Cruz, Bastos, Lomotey, Zarfino, David Rocha, Nono, Oscar Pinchi y Alex Alegría.

Cádiz CF: Cifuentes, Iza Carcelén, Cala, Maros Mauro o Fali, Espino, Sergio González, José Mari, Bodiger, Salvi o Iván Alejo, Alberto Perea o Jurado y Lozano o Nano Mesa.

Árbitro: Ortiz Arias (madrileño).

Estadio: Francisco de la Hera (21:45/Vamos Movistar).