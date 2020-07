El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, atendió a los medios oficiales del club el lunes 6 de julio para ofrecer sus impresiones previas al partido contra el Extremadura, que se disputa el martes en Almedralejo. El técnico valoró en primer lugar la importancia de haber ganado el encuentro ante Real el Oviedo. "Viendo cómo están apretando los equipos de detrás, no da con los empates. Hay que ganar partidos. El otro día tuvimos la suerte, dentro de un partido raro, adelantarnos, dejar la portería a cero y volver a ganar, a sumar tres puntos y estar unas horas más tranquilos y verlo de otra manera".

El Extremadura necesita urgentemente la victoria en su lucha a desesperada por evitar el descenso a Segunda División B. Cervera explicó que "las veces que he visto jugar al Extremadura creo que su juego no tiene nada que ver con la posición que ocupa (penúltimo clasificado).

El conjunto extremeño "es un equipo mejor que lo que la posición dice", expuso el preparador cadista. "Es un equipo que juega por no descender, tiene sus problemas, tiene su presión, igual que la tenemos nosotros para ascender. Será un partido distinto. Ellos saben que la salvación pasa por ganar en casa e irán a por todas contra nosotros".

Álex Fernández no estará disponible por sanción tras haber visto la quinta cartulina amarilla de la temporada. Cervera indicó que "los jugadores con cuatro tarjetas iban a caer tarde o temprano. En una Liga normal los vas cuidando, descansan, toman mejores decisiones porque están frescos, pero ahora es más difícil de manejar la situación. Perdemos a Álex, pero pondremos a otro jugador que intentará hacerlo lo mejor posible”.

El entrenador no escatimó elogios al canterano Sergio González, uno de los destacados del partido contra el Real Oviedo pese a jugar todo el encuentro con un vendaje en la cabeza. "Sergio González lleva mucho tiempo con nosotros. No ha jugado lo que se merece, pero lleva tiempo con nosotros. Para el partido contra el Oviedo, que pensábamos que Ortuño estaría en el campo, nos venía bien. No salió Ortuño de inicio, pero jugó bien. Tiene desparpajo, hace bien lo que hace y además es un chico excelente, que también suma para jugar al fútbol".

El Cádiz afronta el reto del ascenso. Preguntado por el aspecto psicológico, el técnico afirmó que "se mueven demasiadas cosas alrededor del liderato, algunas cosas con razón, pero se dicen muchas tonterías, a todos nos hacen pensar y cuanto más se piensa más presión te metes. Nos merecemos lucha por esto, llevamos primeros toda la Liga y a veces parece que no hemos hecho nada. Hay presión y obligación cuando esto es un premio".

El Cádiz CF supera la barrera de los 64 puntos por primera vez desde el último regreso a Segunda División A. Cervera dijo al respecto que "siempre he considerado que los 64 puntos han sido muchos, y cada día lo pienso más. Hemos roto la barrera, pero para mí superar esos puntos es muy importante para un equipo que lleva cuatro temporadas en esta categoría".

Sobre las cuentas para lograr el ascenso a Primera División, el técnico apuntó que "como mínimo hay que ganar uno más y no perder los demás, y si perdemos un partido hay que ganar dos".