Sergio se hace fuerte en el Cádiz CF ante la adversidad

Sergio lo pasó mal por culpa del vendaje en la cabeza, la incomodidad y tener que acudir un par de veces a la banda, solicitado por el árbitro, debido a que la herida no paraba de sangrar. En esas condiciones brindó una actuación muy completa en defensa y ataque de la que se percató mejor que nadie su entrenador, que de esta forma lo dijo en la sala de prensa al acabar el encuentro: "En el juego se ve que hay mucho nerviosismo porque nos jugamos muchísimo. Ahora mismo me quedo con los tres puntos y con el partido de Sergio".

La negativa de Cervera a sustituirle a pesar de la brecha

Ya lo dice Álvaro Cervera: "La lucha no se negocia", pero el sábado tampoco había lugar al debate sobre la continuidad de Sergio González en el campo. Ni siquiera la brecha, el vendaje, el sangrado del jugador y el hecho de tener que acudir a la banda en varias ocasiones para parar la hemorragia e incluso reforzar el vendaje hicieron cambiar de opinión al entrenador. Cervera se lo dijo claro a los integrantes del cuerpo médico cuando atendieron al jugador en mitad de la segunda parte. "No lo voy a cambiar". Esas palabras del responsable del equipo tuvieron una respuesta clara en los responsables en atender a Sergio González. Había que prepararlo como fuera pero bajo las mejores condiciones de seguridad para él y su herida porque a pesar de permitirse hasta cinco cambios, Cervera no contemplaba retirar al que estaba siendo su jugador 'top' la noche que el equipo despertó ante el Oviedo con un triunfo que acerca el ascenso a Primera. Al canterano le dio aún más fuerza ese talante de su entrenador, apostando ciegamente por él a pesar de que tanto Edu Ramos como Augusto estaban disponibles en el grupo de los reservas. Pero, ya se sabe, la lucha no se negocia y el sábado tampoco retirar del césped al cartagenero. El trabajo del cuerpo médico fue exquisito para cubrir una herida en un lugar de profundo sangrado, así como para ir sustituyendo vendajes hasta acabar el futbolista con un gorro más propio para deportes acuáticos. El vestuario ha sido el primero en reconocer la aportación de Sergio: fútbol, ganas, esfuerzo, frescura..., y de mostrar el orgullo por un chico que se ha ganado con su profesionalidad en silencio lo que ahora está recogiendo. Incluso los compañeros del filial han aprovechado para quitarse el sombrero con uno de sus capitanes.