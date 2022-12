Cádiz CF: Aparcar las malas sensaciones del primer amistoso

Un empate sin goles contra un equipo de la quinta categoría nacional no es la mejor carta de presentación para el Cádiz CF, en el primer partido amistoso de la segunda pretemporada de la actual campaña. El 0-0 en Chapín frente al Xerez CD no deja de ser un encuentro para ir tomando el ritmo y adquirir minutos, si bien las sensaciones no son agradables por la incapacidad de vencer a un equipo de Tercera Federación. Todo ello como 'enganche' del último partido, la eliminación copera a manos de un conjunto de Primera Federación, el Real Unión (3-2).

La lectura del Cádiz CF pasa por recuperar ciertos aspectos en lo físico y por seguir con la línea marcada en la preparación de esta fase inusual a esta altura de campaña. La celebración del Mundial es lo que manda y el equipo debe ponerse a punto para lo que viene a partir del 30 de diciembre con el Cádiz CF-Almería.

Pero esta realidad preparatoria no resta el malestar y las sensaciones adversas del empate sin goles cosechado en Chapín. No pudo el Cádiz CF con un adversario que juega cuatro categorías por debajo a pesar de que la motivación resultara grande por el 75 aniversario fundacional y por recuperar, 14 años después, un derbi que siempre es esperado. El cuadro de Sergio González no está enganchando aunque sea en amistosos o en la segunda competición como la Copa del Rey. Pero es que tampoco las cosas ruedan bien en la Liga con ese puesto de descenso del que no se puede despegar.

Partiendo de la base de que la cita contra el Almería será algo así como la hora de la verdad, con puntos en juego y contra un enemigo directo en la lucha por la permanencia, hasta entonces el Cádiz CF debe acercarse a una imagen que invite al optimismo y que no sea un reguero de pesimismo como sucedió el mes pasado en Irún o ayer miércoles en Jerez. La obligación es máxima a la espera de los necesarios refuerzos invernales, ya que el balance de las primeras 14 jornadas en Liga, más lo sucedido en el torneo del ko, suponen una prueba irrefutable de que el equipo no está en el mejor camino a la espera del regreso de la competición.

Sergio González no es nuevo en estas lindes y sabe mejor que nadie que las sensaciones tienen mucho peso en el fútbol a la espera de las citas reales. Y que la preparación sigue adelante con más amistosos como el de la semana próxima contra el Manchester United, y aunque vencer a un equipo de la Premier League no va a garantizar la permanencia, al menos dejaría abierta la puerta a la esperanza de que el Cádiz CF es capaz de mostrar algo diferente que le lleve a su objetivo.

Lo sucedido en la Copa y en Chapín no eleva la dosis de optimismo entre los aficionados al Cádiz CF, ya que más bien provoca todo lo contrario. Y eso puede generar una corriente que no sea favorable cuando la Liga regrese y de nuevo se active la lucha por la salvación en Primera División.