Vizcaíno y Contreras asistirán en Dubái a la asamblea de LaLiga

LaLiga ha convocado una asamblea general extraordinaria que se celebrará en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) el próximo 7 de diciembre. Están citados todos los clubes que pertenecen a la entidad que agrupa a los equipos profesionales, entre los que se encuentra el Cádiz CF.

La convocatoria se ha topado con alguna respuesta negativa. El Real Madrid anunció el miércoles 30 de noviembre que no acudirá a la asamblea. La entidad blanca lanzó el siguiente comunicado:

La convocatoria para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria fue notificada el pasado viernes 25 de noviembre para celebrarse «con carácter de urgencia» el próximo 7 de diciembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, con el objeto de abordar múltiples modificaciones importantes de los estatutos y reglamentos internos de LaLiga . En la misma convocatoria se señala que, para facilitar la asistencia a la sesión, LaLiga pone a disposición de los representantes de los clubes y sus acompañantes los traslados y alojamientos oportunos.

. En la misma convocatoria se señala que, para facilitar la asistencia a la sesión, LaLiga pone a disposición de los representantes de los clubes y sus acompañantes los traslados y alojamientos oportunos. Consideramos ilegal la convocatoria , ya que se cita a los clubes a más de 5.000 km de la sede de LaLiga.

, ya que se cita a los clubes a más de 5.000 km de la sede de LaLiga. Es totalmente injustificable abordar de este modo improvisado y urgente, sin el oportuno debate y análisis sosegado, modificaciones de relevancia de la normativa interna de LaLiga.

y análisis sosegado, modificaciones de relevancia de la normativa interna de LaLiga. Resulta del todo inapropiado y profundamente incoherente que LaLiga cometa el dispendio económico de desplazar a más de 100 personas para realizar un acto de esta naturaleza, en estas fechas, a los Emiratos Árabes Unidos, cuando el mismo podría celebrarse en la sede de LaLiga sin incurrir en costes extraordinarios. Los clubes afrontan momentos muy difíciles en el plano económico, lastrados por la caída de ingresos sufrida en los últimos años, por lo que resulta incomprensible que se sufraguen gastos desmesurados e innecesarios, especialmente en el contexto económico en el que nos encontramos.

para realizar un acto de esta naturaleza, en estas fechas, a los Emiratos Árabes Unidos, cuando el mismo podría celebrarse en la sede de LaLiga sin incurrir en costes extraordinarios. Los clubes afrontan momentos muy difíciles en el plano económico, lastrados por la caída de ingresos sufrida en los últimos años, por lo que resulta incomprensible que se sufraguen gastos desmesurados e innecesarios, especialmente en el contexto económico en el que nos encontramos. El Real Madrid C. F. no enviará ningún representante a Dubái por los motivos expuestos y lamenta, una vez más, tener que reaccionar ante actuaciones irresponsables del presidente de LaLiga que tienen un coste económico injustificable y perjudican gravemente la imagen y la reputación del fútbol español

El FC Barcelona, al igual que el Real Madrid, anunció el miércoles que no asistirá la próxima semana a la Asamblea General Extraordinaria que convocó LaLiga el pasado viernes 25 de noviembre, a la que se ha citado "con carácter de urgencia" a todos los clubes y que se celebrará en Dubái (Emiratos Árabes).Según indicó el club catalán en un comunicado, en dicha asamblea "se plantea tratar asuntos muy relevantes, relativos a la modificación de los Estatutos y el Reglamento General de LaLiga que requieren un mayor debate previo y un análisis más extenso y participativo, que facilite el máximo consenso que merece una reforma de esta envergadura".La "posición" del Barça, precisa la nota, "siempre ha sido la de llegar a acuerdos consensuados después de haberse tratado los mismos previamente con coherencia y respeto a todas las posiciones", algo que considera que no puede darse en esta ocasión."Por todo ello, no creemos oportuno realizar este viaje a Dubái, para un acto que bien podría celebrarse en la sede de LaLiga, y una vez más manifestamos nuestra oposición frente a cualquier actuación que consideremos lesiva para los derechos e intereses del FC Barcelona", concluye la entidad azulgrana.La negativa a participar en esta asamblea extraordinaria es un capítulo más del pulso que el club y el presidente del LaLiga, Javier Tebas, libran desde que el Barça se posicionó, junto al Real Madrid, a favor de la Superliga y en contra del acuerdo con el fondo de inversión CVC.

En principio se prevé que asistan a la asamblea el resto de los clubes de Primera y Segunda. El Cádiz CF estará en Dubái representado por el presidente, Manuel Vizcaíno, y el vicepresidente, Rafael Contreras, es decir, los más representantes del club. La relación del presidente cadista con Tebas es fluida.