Bastida, el sueño de una familia

Álvaro Bastida es el jugador de moda en el Cádiz CF. A sus 17 años el primer equipo amarillo le ha abierto las puertas y él trata de aprovechar esas oportunidades por la confianza que le está dando Álvaro Cervera.

El centrocampista chiclanero analiza, a los medios oficiales de la entidad, la marcha del Cádiz CF. "El equipo ha empezado bien, hemos sacado puntos en campos complicados. Estoy muy contento con las oportunidades que se me están dando y agradecer al cuerpo técnico la oportunidad de estos partidos por confiar en mí, y ojalá sean muchos más. Con trabajo, todo llegará", recalca el canterano.

Es agradecido con la apuesta que está llevando a cabo Cervera. "Muy contento con las oportunidades. Gracias a Cervera estoy aquí. Las palabras que dice me ayudan mucho y me vienen muy bien para la autoestima", al tiempo que añade sobre el trato del resto del plantel que "los compañeros me dicen que siga trabajando fuerte y hay veces que alguno me mete un poco de caña, pero es normal soy el pequeño del equipo". "Me han acogido muy bien y se están portando de forma excepcional. Todos me ayudan día a día pero el que me acogió mejor fue Negredo. Pero debo decir que todos me acogen muy bien".

"Gracias a Cervera estoy aquí; las palabras que dice me ayudan mucho para la autoestima"

Bastida trata de mantener los pies en el suelo y la cabeza bien amueblada con todo lo que está viviendo en poco espacio de tiempo. Con 16 años debutó con el primer equipo la campaña pasada y ya ha sido citado en dos ocasiones por la selección española sub'18. "Mi familia no se lo está creyendo todavía. Cuando jugué contra el Celta mi madre estaba llorando porque no se lo creía. Es un sueño. Desde pequeño llevo luchando por esto, con mucho esfuerzo, y lo estoy consiguiendo poco a poco. Con trabajo se puede llegar a cualquier sitio, y haciendo caso al cuerpo técnico y a los profes todo es mucho mejor".

En el punto en el que se encuentra esta promesa del Cádiz CF, dice que "me acuerdo y le dedico lo que estoy viviendo a mi familia, que es mi apoyo constante en este camino". "Y también a mis amigos". Y acaba hablando de la meta del equipo amarillo en una temporada que será complicada. "El objetivo pasa por lograr que el equipo permanezca en Primera, que es lo más importante. Y en lo personal seguir mejorando con la ayuda del equipo y del cuerpo técnico".

Es la nueva perla del Cádiz CF. Un Álvaro Bastida que sueña despierto con sólo 17 años al formar parte de la Primera División española a pesar de que hasta hace unos meses jugaba en juveniles.