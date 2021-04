El entrenador del Cádiz afrontó una complicada rueda de prensa por lo acontecido con Diakhaby. Álvaro Cervera no dudó en defender a su jugador, su versión, aunque admitió sentirse preocupado por estas cosas.

Lo sucedido entre Cala y Diakhaby. "Yo he visto lo mismo que todos, que cuando el balón estaba en una parte en otra parte había cierto jaleo. Y luego que se han retirado porque un jugador de ellos decía que Cala le había insultado. En el vestuario hemos hablado. Cala dice que no ha insultado en ningún momento. Cuando hemos vuelto le he explicado que tenía tarjeta y temía lo peor, pero me ha pedido que lo dejara hasta el descanso. Después, en el descanso, hemos vuelto a hablar y me ha insistido en que él no ha insultado, pero lo veía afectado por todo lo que estaba pasando, además ya tenía tarjeta, y por eso lo he cambiado".

Situación complicada de gestionar. "Es la primera vez que me pasa, imagino que a los jugadores igual. No sabíamos cómo reaccionar, si se iba a volver a jugar. Había cierta incertidumbre. Cala en ningún momento ha insultado al jugador, ha habido lances del juego, pero nada más. Cometemos muchísimos errores, pero somos un equipo leal y esas cosas no las hacemos. Debo creer a mi jugador".

"A mí no me dice mi jugador que no haya dicho nada, sino que no ha insultado"

Charla con Cala durante la interrupción. "Me dice que espere al descanso, que le escuche, que esté tranquilo. A mí me da miedo porque tenía tarjeta y esto es un partido de fútbol que teníamos que intentar ganar. En el descanso ha dicho que en ningún momento ha insultado al jugador del Valencia, que ha habido un lance del juego, pero en ningún momento le ha insultado".

Consejos a sus hombres en el descanso. "Les he dicho que esta situación es ilógica pero el partido iba a seguir jugando y teníamos que aislarnos. Que creamos en nuestro jugador, que es compañero, que lo conocemos. No podíamos jugar la segunda parte como el último cuarto de hora del primer tiempo. Eso les he dicho".

Conversación con gente del Valencia. "Les he dicho lo que me ha dicho mi jugador, que es un chaval noble, fantástico, y le tengo que creer. Creo que mis palabras las han reconocido sinceras".

La reacción de Diakhaby. "A mí no me dice mi jugador que no le haya dicho nada, sino que no le ha insultado".

La segunda mitad futbolística. "Ha habido momentos que hemos estado bien, también el Valencia es valiente y le puedes hacer ese tipo de juego. El partido lo podíamos haber perdido en el cuarto último de la primera parte. En el descanso hemos hablado de fútbol, de cosas que había que mejorar... Estas cosas no deben pasar. Hay casos aislados y lo que hay que hacer es evitarlo. Tengo un jugador que dice que en ningún momento insulta".

Los cambios. "El problema es el gol que nos hacen, que la cogiera Guedes. Nos equivocamos y marcaron. A veces cuando tienes más gente de la cuenta en una zona pasa eso, por eso me quedé con dos. En la segunda parte lo hemos corregido poniendo a Salvi y Jairo, y sacando a Perea".

Tres puntos, otro paso. "Seguimos pensando que nos queda ganar dos o tres partidos para certificar la permanencia, pero es un buen paso".