Mauro: "Cala es un buen compañero y muy respetuoso"

Marcos Mauro ha atendido a los compañeros de Movistar LaLiga al concluir el encuentro y, como era de esperar, ha tenido que enfrentarse a la jugada polémica del encuentro entre el Cádiz CF y el Valencia, la que han protagonizado Juan Cala y Diakhaby, que ha dado paso a la retirada de los dos equipos y que el choque haya estado parado por espacio de media hora.

Marcos Mauro ha esquivado hasta en tres ocasiones la cuestión que le planteaban dando la siguiente respuesta: "No me he cruzado con ninguno cuando el partido se paró. No tengo ni idea de lo que ha pasado. El árbitro nos mandó para dentro y no sé más". Ante la insistencia sobre el tema del supuesto insulto racista, el zaguero del Cádiz CF ha agregado que "Cala es un buen compañero y muy respetuoso". "Es un buen profesional, pero insisto que no tengo más información del tema".

La victoria, a pesar de su importancia, ha quedado en un segundo plano si bien el argentino se ha referido a esa alegría. "Nosotros sabíamos que ganar este partido era un paso muy importante que llevábamos buscando varias jornadas. He tenido la suerte de marcar el gol que nos ha dado la victoria y estoy muy contento".

Marcos Mauro ha sido el futbolista del Cádiz CF que en el descanso del partido ha accedido al terreno de juego en lugar de Juan Cala. El argentino empezó a calentar al acabar la primera parte y al final ha sido brillante protagonista por la consecución del segundo gol.