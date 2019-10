Pepe Mel: "Mi expulsión ha sido justa"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, no ocultaba su cara de pocos amigos, con un gran enfado por lo sucedido, incluyendo la roja que le mostró el colegiado. "Lo primero, pedir disculpas. Lo que he hecho no lo debería haber hecho. Estoy bien expulsado". El vestuario, dolido. "El equipo está fastidiado porque hemos mantenido un ritmo bajo y el Cádiz basculaba sin problemas. Además, hemos fallado en pases que no solemos fallar. En la segunda parte hemos entrado mejor, hasta el penalti con opciones de poder empatar". El penalti. "Alberto (De la Bella) asegura que hasta un jugador del Cádiz le ha dicho que no ha sido. El árbitro tiene que imponer la ley y ser justo, pero el respeto tiene que ser recíproco y mis jugadores se quejan por eso". Frustrado. "Vivimos del balón, de todo lo que sabemos hacer con él, y no lo hemos hecho como en otros partidos. Creo que ha habido gente por debajo de su nivel. Tenemos que sacar lecturas para el futuro. Hemos perdido aquí, que podía ser, porque es el Cádiz, el líder". La velocidad del balón. "Trabajamos mucho la velocidad del balón y ha sido muy lenta, esa es la principal frustración en cuando al juego". La posesión. "Al final ha sido 75-25, pero si pierdes 2-0 no vale para nada. El Cádiz hace las cosas muy bien, se las sabe de memoria. El error ha sido nuestro, porque si no mueves el balón con velocidad para que el rival no pueda bascular, lo tienes muy complicado". Viera, eclipsado. "Tiene que bajar porque la pelota tarda en salir de los centrales, de la banda, en transitar, y baja para intervenir. Hemos notado que el balón no ha corrido con agilidad, lo trabajamos mucho, somos cansinos en eso, y no ha sido así". Los objetivos de todos y del Cádiz. "Todos tenemos claros los objetivos, el Cádiz lo está haciendo muy bien, yo he sido dos veces campeón en Segunda, y hace bien yendo partido a partido. La mala racha llegará pero tiene que seguir haciendo lo que hace, digno de elogio".