Álvaro Cervera: "Así no nos salvamos"

Como era previsible después de perder en Pamplona ante un rival directo y ofreciendo una pésima imagen, el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, compareción en la sala de prensa de El Sadar con el semblante muy serio y un discurso de lo más crítico con su equipo.

Deméritos propios. "He visto partidos mejores a Osasuna en su campo. Es intenso, tiene mucha llegada por las bandas.. Durante un tiempo lo hemos parado bien, pero a partir de que nos han metido el gol... Ellos son muy intensos, más que nosotros, y con la pelota son mejores que nosotros, que para muchas cosas no tenemos respuesta. Eso se ha visto. Nuestro equipo lo ha intentado por momentos, pero ellos han sido mejores".

Rival directo. "La derrota nos hace daño porque hemos ganado muy poco y porque pensamos en el fútbol como un juego maravilloso, donde hay que jugar muy bien, y vienes a Pamplona, lloviendo, y te gana un equipo porque cree en que te puede ganar, y nos damos cuenta que el fútbol es mucho más, y esperamos a una cosa que no vamos a conseguir".

"Veo factible la salvación pero hay que cambiar muchas cosas. Un equipo no puede venir a Pamplona queriendo salvarse y no tirar a puerta"

Goles psicológicos. "No te afectan cuándo son sino cómo son. Osasuna tiene categoría para marcarte, pero cuando lo tienes parado... Ya el primer gol viene en un rechace y el segundo, imagínate. Más que los goles en el momento, es la manera cómo nos los meten. Eso y que no aparecemos por la portería contraria tengamos los delanteros que tengamos".

La clave. "La puesta en acción de un equipo y otro. Hay jugadas claves, como la pegada de un delantero, que la baje, que la pelota queda dividida, quién aparece, y en esas jugadas siempre somos perdedores. Son jugadas, las segundas jugadas, llegar antes que el contrario, que consideramos fundamentales, y en eso no somos un buen equipo".

Cuestión física. "Nuestra puesta en acción no es mala, pero cuando el partido avanza y aparece el físico, no cogemos una, cogemos balones muy atrás, todas las pelotas divididas son para el contrario... La superioridad la han impuesto poco a poco sin hacer peligro, pero con la pelota no hacíamos nada y ellos dejan de preocuparse".

La permanencia. "Veo factible la salvación pero hay que cambiar muchas cosas, porque así no. Se puede pensar en mí, en mí también. Así no nos vamos a salvar. No echo balones fuera. Un equipo no puede venir a Pamplona queriendo salvarse y no tirar a puerta".