Fali: "Tenemos que dar el cien por cien por esta camiseta"

Fali regresaba este domingo a la titularidad del Cádiz CF en Pamplona con un objetivo que no ha podido cumplir: "Queríamos sacar la cabeza del descenso con una victoria en El Sadar y estamos muy fastidiados por esta derrota".

El defensa valenciano ponía fin a varios encuentros sin poder participar: "Hacía tiempo que no jugaba y me ha tocado hacerlo en otra posición. Me he encontrado bastante bien físicamente, pero eso es lo de menos, porque no hemos conseguido lo que buscábamos".

El futbolista de Cádiz CF hacía reflexión para mirar a los partidos como local como principal objetivo para lograr la salvación: "La semana que viene tenemos Copa del Rey y tenemos que dar el cien por cien por esta camiseta. Nuestra cabeza está en el partido con el Espanyol, porque si nos queremos salvar hay que ganar en casa. Tenemos que hacernos fuertes como local".