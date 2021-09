Álvaro Cervera: "Podían habernos metido cinco"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, no disimuló en la sala de prensa de Vallecas su indignación por lo sucedido en el encuentro ante el Rayo. El técnico no dudó en mostrarse muy crítico, cargando contra su equipo por el juego desplegado.

Resumen del partido. "Han tirado muchas más veces a gol que nosotros, han defendido mejor que nosotros, han atacado mejor que nosotros, han jugado mejor que nosotros y nos han ganado. No hay más explicaciones.

Enfadado. "Estoy muy disgustado porque si olvidamos que tenemos que defender bien y nos creemos otra cosa, si olvidamos lo que tenemos que hacer defensivamente, nos han metido tres y podían habernos metido cinco. No somos un equipo que resuelva las situaciones de uno contra uno. Cuando te llegan, o la resuelve el portero o tiran fuera o es gol".

"Llegan dos veces a línea de fondo, pese a que lo sabíamos, dos pases atrás y dos goles. ¿Contra eso qué se puede hacer? Resignarte y buscar gente para que no pase"

Errores imperdonables. "En la primera parte han llegado dos veces a linea de fondo, pese a que lo teníamos aprendido, lo sabíamos, pero les hemos dejado llegar, dos pases atrás y dos goles. ¿Contra eso qué puedes hacer? Pues resignarte e intentar buscar gente para que no pase eso. Y luego con la pelota, los mismos problemas de siempre. Cuanto antes nos demos cuenta de que esta no es la realidad, mejor sacaremos conclusiones y mejor iremos para arriba. La realidad nuestra es otra, no es esto tampoco, pero lo que ha pasado puede pasarnos si jugamos a otra cosa que no sea defender bien".

Ausencia de Álex Fernández en la convocatoria. "Acaban de jugar un partido otros jugadores y no veo normal que se pregunte por uno que no está. No ha venido porque el entrenador ahora mismo piensa que no está en condiciones para echar una mano al equipo o porque hay otros mejores que él".

Presencia de Bastida en el once. "Cuento con él. Ha formado parte del equipo que ha perdido 3-1. Ha estado como todos. No hemos estado bien ninguno, el primero yo seguramente".

Desconocidos en la recta final. "El tercer gol nos ha desconectado. Sabemos que podemos ir arriba como hemos ido, porque te lo pide el cuerpo y la gente, con todo, pero a la primera que te vienen no nos damos cuenta de que no somos capaces de pararlos en ningún sitio. Llevo viéndolo cinco años. Hay que pararlo mucho antes, pero no lo conseguimos. Por eso no hay que ir tan arriba, porque nos pasa esto. Esa es la realidad y cuanto antes nos demos cuenta, mejor. No somos un equipo que si tiramos y nos tiran vamos a ganar, que no. Si no nos tiran, somos un equipo y lo hemos sido siempre. Hemos tenido tres y el portero no ha parado ninguna".

Falcao, un peligro a coste 0. "No quiero hablar de jugadores del equipo rival. Es un gran jugador".

Problemas con la luz en Vallecas. "No me he dado cuenta, al menos desde donde estaba yo no se ha notado".