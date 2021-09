Espino: "Sabemos nuestros errores y hay que solucionarlos"

Pacha Espino, lateral izquierdo del Cádiz CF, atendió a los medios en zona mixta tras el duelo ante el Rayo. “Perder siempre es un palo porque no consigues nada. Vinimos de visitantes a conseguir algo, no se nos dio nada. Hay que jugar otro partido el sábado y hay que intentar ganar en casa”.

Análisis del partido. “El Rayo está muy bien. En la primera parte no estuvimos muy bien, competimos un poco mejor; en la segunda parte y con el 3-1 ya se terminó. Hay que seguir. Esto es así, se pierde, se gana y hay que intentar perder lo menos posible para intentar salvarnos”.

Corregir errores es el objetivo del Cádiz CF. “Está bien que el míster esté enfadado, estamos todos igual y eso es bueno. Sabemos los errores que cometemos y hay que solucionarlo. Hay que pensar ya en el futuro”.

Momento de forma personal. “A veces hay que tirar un poco de corazón porque es lo que queda. Venimos de hacer un gran desgaste contra el Barcelona, eso también se nota aunque no puede ser una excusa. Este año estoy con el arco entre ceja y ceja, pero mientras el equipo no gane pues no sirve de nada. Hay que intentar ganar, que es lo que importa”.