Por cuarta semana consecutiva, el entrenador del Cádiz no mostraba el menor atisbo de felicidad en su rostro. Álvaro Cervera se mostró crítico por lo vivido ante el Athletic y no ocultó su preocupación de cara al futuro inmediato.

Sensación de haber tocado fondo. "La sensación es muy mala, llevamos en los últimos cuatro partidos 15 goles encajados, ha habido partidos como el del Atlético que nos hicieron cuatro goles pero se compitió bien. Pero partidos como éste llevo cuatro años aquí y no lo recuerdo".

Motivos que expliquen este hundimiento. "Salíamos con la premisa de intentar ser fuertes en nuestro área por lo menos y ya veríamos si teníamos oportunidad, pero no habían pasado ni 10 minutos y ya habían tenido tres ocasiones. Mucha distancia entre jugadores... No puedo explicar por qué. La diferencia no ha estado en lo bueno que es el Athletic, es algo que nos pasa a nosotros, que el máximo responsable y culpable soy yo, porque lleva pasándonos varios partidos, y seguiré hasta que consiga cambiarlo porque esto no es así y el Cádiz, al menos el que yo conozco, no debe ser así".

¿Falta de intensidad? "La diferencia no ha estado en lo bien que lo ha hecho el rival sino en lo mal que lo hemos hecho nosotros. ¿Por qué? Unos pensarán que yo soy muy malo, otros que los jugadores, otros que la actitud. Yo tengo mi visión ahora en caliente, mañana la analizaré mas, pero esto no depende del rival, depende de nosotros y de cosas que tenemos que cambiar. Sabemos lo malo o bueno que somos jugando, pero en el fútbol no todo se define en el juego, sino en otras cosas que a nosotros ahora mismo nos faltan".

El equipo más goleado de la categoría. "El más goleado, el peor balance de goles a favor y en contra, entre los que menos corre. Hay muchos datos que son negativos. Hay algunos que son relativos, por la forma de jugar, pero otros no. Y cuando un equipo está así hay que mirar al entrenador porque lo del último mes no es normal. Estoy intentando que esto no ocurra, pero empiezan los partidos y en la jugada de inicio consiguen centrar la pelota. Algo está pasando. Soy el responsable y también de arreglarlo. Lo voy a intentar".

La influencia de las bajas. "Acordarme de eso sería una excusa barata y no lo voy a hacer. Todos los equipos tienen bajas. Las bajas te debilitan, pero no para lo que ha pasado. A mí nunca me había pasado lo de la primera parte, ni como jugador ni como entrenador".

Actitud. "No hablo de actitud porque creo que todos salen con la mejor por el equipo, por ellos mismos. Pero en el conjunto algo faltaba, y tenemos que traerlo del trabajo que se hace durante la semana. Y si no lo traíamos es porque algo habré hecho mal. Lo de hoy no se puede volver a repetir".

Responsabilidad del entrenador. "Si alguien cuestiona la actitud, también sería culpa mía porque tengo que poner a los que creo que van a estar con la actitud necesaria para competir. Me tengo que dar cuenta antes de que pase. Nunca me he excusado en la actitud de los jugadores. Es un tema que hay que solucionar antes, no después".

Mensaje a la afición. "Pesimista soy por lo que está pasando ahora. Es muy extraño por lo malo que es, pero no soy pesimista a la larga. Esto no puede seguir así, es imposible. A la larga soy optimista, pero estamos en Primera, los equipos son muy buenos, pero cuatro, tres, cuatro, cuatro... Ahora mismo soy pesimista pero esto lo vamos a cambiar".