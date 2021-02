Las notas de los jugadores del Cádiz CF ante el Athletic

Ledesma (0) Hizo alguna intervención pero también cometió errores. Inseguro durante toda la noche, con dificultades para atrapar el balón.

Iza Carcelén (0) Un partido para olvidar, con numerosos fallos en un arranque nefasto. Se vio superado en todo momento.

Alcalá (0) Sufrió las acometidas de un inspirado Berenguer. Salvó un gol, pero no estuvo nada fino.

Cala (0) El líder de la defensa cuajó un mal encuentro, resumido en la acción del cuarto gol.

Espino (0) Combativo como suele ser habitual en él, con presencia en ataque pero frágil atrás como toda la defensa.

Fali (0) Todo pundonor, sin rehuir el choque, aunque superado por el centro del campo del cuadro rojiblanco.

Garrido (0) Su labor de tapar boquetes no fue suficiente. Los visitantes jugaron a sus anchas en tres cuartos. Partido gris.

Salvi (0) No tuvo su día. No paró de correr hacia atrás, sin arrancadas por su banda. No generó con su velocidad.

Alberto Perea (0) Aportación casi nula, entró muy poco en contacto con el balón y cuando lo hizo no sirvió de nada. Sin chispa.

Lozano (0) Un tímido disparo muy lejano, algún intento por velocidad y poco más en una mala noche.

Negredo (0) El esférico no le llegó en condiciones y pasó inadvertido. Tras el descanso se quedó en el vestuario.

Iván Alejo (1) Dio algo de profundidad al equipo en la segunda parte, con algunas internadas y centros y hasta un remate sin acierto.

Jairo (0) Lo intentó por la izquierda pero no le salió casi nada.

Saponjic (0) No hizo gran cosa. Tuvo un mano a mano con el portero que no aprovechó.

Sobrino (0) Sólo se le vio un poco al final sin aportar nada después de toda la segunda parte sobre el césped.

Álex Martín (s.c.) Jugó los últimos minutos en el que fue su estreno en Primera División.