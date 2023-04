El tráfico de cruceros en el puerto de Cádiz se multiplicó por tres en los últimos 28 años

Los puertos españoles de interés general participaron en Seatrade Cruise Global, la mayor feria de cruceros del mundo, que se celebró en Fort Lauderdale, EE.UU., durante los últimos días del mes de marzo, con el fin de promocionar las instalaciones y los servicios portuarios destinados al turismo de cruceros, ante la participación de más de 80 navieras, 500 expositores de 85 países y una afluencia de más de 10.000 asistentes.

Según reconocen desde el ente público de Puertos del Estado, las previsión para este ejercicio es la recuperación total del tráfico de cruceros y cruceristas hasta llegar a niveles prepandemia, que alcanzó en el año 2019 en España su máximo histórico, con más de 10,6 millones de cruceristas y 4.236 buques de crucero que pasaron por las instalaciones de las Autoridades Portuarias, con crecimientos anuales de entorno al 5%.

Puertos del Estado considera indiscutible la relevancia que tienen los puertos y el turismo de cruceros como elemento dinamizador de la actividad económica española. La importancia de esta industria en nuestra economía queda reflejada al obtenerse durante ese año, una facturación de casi 6.000 millones de euros, aportando 2.800 millones de euros al PIB nacional, y más de 50.000 puestos de trabajo.

Puertos del Estado afirma que la tendencia apunta ya a cifras de antes de la pandemia

De hecho, al cierre del ejercicio 2022, se registraron más de 8,1 millones de cruceristas y 4.525 buques de crucero, superando en este último caso los datos de 2019. Los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de febrero, se contabilizaron más de 1,1 millones de cruceristas, con un incremento del 147,6% respecto al mismo período del año anterior, es decir, el número de pasajeros de crucero se multiplicaron por casi 2,5 en los dos primeros meses del año.

La inversión pública en instalaciones y equipamientos para las terminales de pasajeros, prevista para el período 2023-2026, asciende a 176,2 millones de euros, destacando las inversiones en las Autoridades Portuarias de Baleares, Tarragona, Valencia o Barcelona.

En esta edición de Seatrade Cruise Global, el stand de Puertos del Estado acogió en un espacio de 418 m2, a las Autoridades Portuarias participantes: A Coruña, Alicante, Baleares, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Ferrol, Melilla, Santander, Tarragona, Valencia y Vigo, además de Tourspain. Así mismo, están representadas por Suncruise, las Autoridades Portuarias de Bahía de Algeciras, Almería, Bahía de Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla, y por ‘Cruises Atlantic Islands’, las de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Un año más, la imagen distintiva del sistema portuario español en la feria se presentó bajo el lema, ‘Ports of Spain. We welcome you as you deserve’ (‘Te recibimos como te mereces’). Durante las jornadas, se recibió la visita institucional al stand de la consejera de Turismo en Miami, Elvira Marcos, así como las habituales reuniones de trabajo con empresas, navieras e instituciones, con el objetivo de promocionar destinos y servicios, y de consolidar e incrementar la presencia de España en el exterior.

En lo que concierne a Cádiz, 2022 no llegó a alcanzar las cifras de la era precovid ni en número de cruceros ni cruceristas, aunque se quedó muy cerca de conseguir ese hito histórico. Así, el año pasado, el puerto de Cádiz terminaba el período con 301 cruceros atracados, que trajeron hasta la capital a 394.288. En 2019, un año en el que la palabra covid no existía en ninguno de nuestros diccionarios personales, Cádiz recibía a 315 buques turísticos que trajeron a bordo a 477.377 cruceristas.

También es cierto que hablamos de 2019 pero coincide en que fue un año récord para el puerto gaditano ya que fue el año que más turistas llegaban por mar hasta esta ciudad desde 1994, según aportados por la propia Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).

Así, el tráfico de cruceros en el puerto de la Bahía de Cádiz ha multiplicado por tres el número de escalas y por once el de pasajeros en los últimos 28 años, pasando de 90 escalas a 301 y de 35.000 cruceristas a 395.000 entre 1994 y 2022.

A lo largo de esos 29 años hubo pequeños altibajos que se fueron más evidentes en el apartado de cruceristas, registrándose un salto que ya predecía el éxito que se avecinaba en 1999 en el que se registró la llegada de 110.682 cruceristas, uno 43.000 que en 1998. Justo es recordar igualmente el bajonazo que se registró en 2001 en cuanto al número de turistas llegados en barco hasta Cádiz, pasaron de los 110.031 a los 72.017.

A pesar de ese fuerte descenso, el puerto de Cádiz despegó en 2002 de una manera imparable, alcanzando los 200.000 pasajeros en 2008 (224.905), y los 300.000 (336.761) en 2010. El siguiente paso cuantitativo ya se registró en 2018 llegando anotada la llegada de 424.897 cruceristas.

E inevitable e histórico el parón que significó el coronavirus, que afectó de manera muy seria y singular a un sector que quedó endemoniado y por el que pocos se atrevían a apostar, a la vista de llegada de un virus que condenaba el contacto, la cercanía y la convivencia en espacios muy reducidos. En ese 2020, gracias a los pasajeros que llegaron a Cádiz en enero, febrero y parte de marzo (hasta el 13 de marzo), se contabilizaron 40.766 los cruceristas llegados hasta Cádiz.

Entre tanta incertidumbre, muchas navieras desaparecieron y otras se hicieron más fuertes, sabiendo enfocar sus derroteros de cara al futuro, a un futuro en el que la sostenibilidad se iba a convertir en algo más importante de lo que podía parecer en unos primeros instantes.

En todo ese tiempo, el puerto de Cádiz recuerda que consolidó su posicionamiento como puerto de escala a nivel nacional, situándose como destino preferente en la península, superado sólo por Barcelona en el caso de las escalas y por Barcelona y Valencia en pasajeros, sin contar con las islas. Si las cuentas se hacen contando con las ínsulas, Cádiz pasaría a ocupar un quinto puesto en cuanto a número de escalas y a un sexto lugar en número de pasajeros.