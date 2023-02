Los taxistas dan un margen de cofianza a Vila y no harán paros en Carnavales

“De momento hemos preferido darle un margen de confianza al Ayuntamiento, a la espera de que cumpla sus compromisos”. Esta era la postura con la que los taxistas salieron de la reunión que mantuvieron ayer con el concejal de Movilidad, Martín Vila.

El presidente de Radio Taxi, José Luis Vicente, confirmó que la posibilidad de los paros siempre ha estado ahí, pero “siempre preferimos intentar que las cosas se solucionen con el diálogo y por las buenas. Pero también le digo que no es la primera vez que nos ofrecen buenas palabras, por lo que si vemos que pasa el tiempo y la situación es la misma, entonces no habrá conversaciones que valgan ni buenas palabras y ya pasaríamos a los paros y movilizaciones”.

Ha sido un acuerdo con la boquita pequeña, como se suele decir, ya que el representante de sector salía de la reunión no demasiado convencido. Esa era la sensación cuando se le preguntaba por la afirmación que Martín Vila plasmaba en una nota de prensa elaborada tras el encuentro en la que decía que no era cierto que no se revisaban las tarifas de la carrera mínima desde 2014 sino que la última revisión se aprobó “hace poco más de un año”.

Juan José Vicente se altera un poco cuando explica que Vila no miente porque es cierto que a finales de 2021 se revisaron las tarifas. La carrera mínima pasó de costar 3,59 a costar 3,62 euros. Es decir, subió tres céntimos. “Y si antes redondeábamos de 3,59 a 3,60, ahora redondeamos de 3,62 a 3,60, por lo tanto, la subida ha sido, en la práctica inexistente. No nos vale que nos diga el concejal que subieron las tarifas. La subida fue irrisoria”, afirma algo más alterado el presidente de Radiotaxi.

Sí dice Vicente también que esperan que la subida de este año sea mayor, “en consonancia con el incremento del precio de las cosas.

Cuidado con la Junta de Andalucía

En la nota de prensa remitida desde el Ayuntamiento tras la reunión entre taxistas y Ayuntamiento, Martín Vila les pide que trabajen en la elaboración de informe económico para la justificación de la necesidad de la subida de la tarifas más de la mano con la Junta de Andalucía para evitar que, al final, después de los trámites municipales, la Administración regional eche para atrás este documento como, según Vila, ha ocurrido en otras poblaciones.

A este respecto, Juan José Vicente tampoco puede aguantar su rabia contenida y explica que efectivamente el primer paso es elaborar ese informe y que ese documento está ya en la mesa de los técnicos, “pero ahí está:parado, de manera que no le echen las culpas a la Junta que, ahora mismo, no tiene culpa de nada”.

En las horas previas al encuentro, el edil de Movilidad ya alertaba al sector que traían bajo el brazo también quejas de usuarios que afirman que faltan taxis por la noche por las calles de Cádiz.

Sobre esto, el representante de los taxistas de Cádiz dice que “con las tarifas que tenemos ahora, que son las mismas que en 2014, la noche no le interesa a nadie y lo que no podemos es tener 300 taxis en la calle por si alguien necesita uno a las tres o a las cuatro de la noche”. Así, Juan José Vicente no niega que, “en momentos puntuales, los usuarios tengan que esperar colas para coger un taxi lo mismo que se hace cola en un banco o en un supermercado para que te atiendan”.

A este respecto, Vicente vuelve a la casilla de salida asegurándole al Ayuntamiento y a los usuarios que “en el momento en el que se lleve a cabo la subida de las tarifas, nos volveremos a plantear todos salir más a la calle de noche. Ahora mismo la carrera mínima nocturna es de 4,50 euros, por lo que a ningún taxista le sale rentable la noche”.

Por su parte, Vila asegura que en el día a día se mantiene contacto por teléfono y en las oficinas tanto a nivel técnico como a nivel político, pero para evitar que se den “confusiones” como la de días anteriores, ha propuesto usar una herramienta prevista en la Ordenanza municipal del Taxi, que recientemente ha entrado en vigor, que es la creación de la Mesa del Taxi, por lo que los encuentros se producirán dentro de este marco. “De esta manera, cada dos meses mantendremos una reunión con el objetivo de analizar la situación del taxi en la ciudad, quedando claro que se aborda y qué se decide”.