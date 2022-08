Sigue sin haber taxistas suficientes para atender tanta demanda turística en Cádiz

Coger un taxi a tiempo en Cádiz se ha convertido en un objetivo complicado, según quejas de bastantes usuarios. Ya lo fue durante los Carnavales, en Semana Santa y cuando ha habido eventos multitudinarios. Pero en cuanto llega el verano se torna en un imposible. Tanto Radio Taxi como la Asociación de Asalariados del Taxi de Cádiz lo atribuyen precisamente a la falta de empleados, entre otras razones, por el hecho de que sea difícil conseguir un permiso municipal con una sola convocatoria de examen al año, un problema que parece estar en vías de solución.

“En los últimos veranos cada vez viene más gente a Cádiz y el año pasado y este están siendo brutales. Somos 224 taxis y siempre hemos librado un día y medio por semana, pero este verano lo hemos liberalizado y libramos 24 horas, y todos los fines de semana, a partir de las 20:00 horas, cualquiera puede trabajar, de manera que estamos descansando menos y trabajando más para atender un poco mejor la demanda. Lo que ocurre es que, hagamos lo que hagamos, es imposible. Y esto pasa en muchas ciudades”, explica José Manuel Vicente, presidente de Radio Taxi desde junio pasado.

“Otro problema añadido es que tenemos muy pocos asalariados. Ellos son los que cubren en torno al 80% del turno de noche. Hemos solicitado al concejal otra convocatoria de examen para obtener el permiso de conducción. Porque si sólo hacemos una en noviembre, hay personas que no lo superan y que tienen que esperar todo un año. Se han comprometido a una sacar una segunda convocatoria en marzo o en abril, antes del verano”, informa el portavoz de los taxistas.

“Ahora mismo no sé exactamente cuántos asalariados hay, pero creo que son menos de 60. Hace muchos años llegó a haber 110 o 120. Y esto pasa porque la gente prefiere trabajar en otros sitios. Esto no es un buen trabajo, y menos para un asalariado. Y no es porque tengamos competencia de las VTC [Vehículos de Turismo con Conductor]. Tenemos una tarifa de taxi tan miserablemente baja que no hay quien compita con nosotros. Aquí no va a venir una VTC para hacer una carrera de 3,60 euros. No tenemos el problema que tienen en Madrid, Sevilla o Málaga”, añade José Manuel Vicente.

“El problema de la falta de taxis en verano ha ocurrido en Cádiz de toda la vida. Pero quizás ahora se protesta más. En un banco hay que esperar una hora, en una carnicería, una cola, y si es para un trámite administrativo en una institución pública, ni te cuento...”, opina el presidente de Radio Taxi.

“Esto es una cosa puntual del verano, sobre todo los fines de semana, cuando hay un evento o un concierto. Al de Alejandro Sanz vino gente de toda la provincia, de Andalucía y de España. Como cuando llegan unos Carnavales o las ferias. Son momentos puntuales en los que es imposible que podamos responder a una demanda tan grande. Cuando acabe el verano, se acabará el problema... Hacemos lo que podemos: descansar menos y trabajar más. Esto está pasando en todas las ciudades y más en las más turísticas, claro, según nos confirman desde la Federación Andaluza del Taxi. Con la pandemia controlada la gente está saliendo este verano como si no hubiera un mañana. Y cuando esto acabe echaremos de menos al turismo”, concluye José Manuel Vicente.

Juan José Moguel, presidente de la Asociación de Asalariados de Taxi, cifra en unos 60 los conductores empleados en la capital gaditana. Y corrobora este dato como la principal causa de la escasez de taxis en verano y en otras épocas del año de demanda masiva. “No es de recibo que sólo haya una convocatoria de examen al año para obtener el permiso, porque hay mucha gente que se queda fuera. Necesitamos una segunda ya”, insiste. A este handicap Moguel añade el de las “sanciones que se están imponiendo a los asalariados que conducen fuera del horario previamente estipulado, algo en lo que no debe entrar ni la Policía Local ni el Ayuntamiento porque eso sólo depende del acuerdo al que llegue el conductor con su empleador”.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz aseguran a este periódico que “hace dos semanas se llegó al acuerdo con Radio Taxi para celebrar otra convocatoria al año. Una sería en octubre y otra en marzo, aproximadamente”. Y añaden que “el Ayuntamiento siempre ha estado a disposición de las entidades del taxi en cuanto a fechas y convocatorias”.