Ciudadanos denuncia "las lamentables condiciones" de la nave de Radio Taxi

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha recogido algunas de las demandas y necesidades que el sector del taxi lleva solicitando durante meses al propio Consistorio en una reunión mantenida con representantes de la asociación Radio Taxi. La concejala de la formación naranja Carmen Fidalgo ha señalado que "no podemos olvidar que el taxi es un servicio público, y hay que recordar que durante la pandemia realizaron un trabajo esencial para los ciudadanos y, como tal, nuestro Ayuntamiento no puede obviar sus demandas y debe cuidarlo como cualquier otro de sus servicios". En este sentido, Fidalgo ha denunciado que las dependencias de Radio Taxi "se encuentran en unas lamentables condiciones, lo que conlleva que sus trabajadores y trabajadoras no ejerzan sus funciones en las condiciones óptimas, además de no contar con la ayuda del Ayuntamiento para costearlas". La edil ha añadido que, "en otras ciudades y localidades de la provincia, la sede en la que se encuentra Radio Taxi, además de ser un local cuidado y en buenas condiciones, es un espacio cedido por el Ayuntamiento y por lo tanto gratuito para sus empleados y empleadas, cuestión que aquí no ocurre ya que tiene que abonar todos los meses más de 800 euros".

Fidalgo ha querido también transmitir el apoyo a este sector ya que "la subida del precio del combustible hace que el servicio sea casi insostenible para los taxistas". La edil ha recordado que las asociaciones del sector "llevan pidiendo durante meses una reunión con el concejal Martín Vila para plantear mejoras a un servicio que, a causa de la inflación, se está convirtiendo en deficitario, con la consiguiente rémora que esto está suponiendo para los profesionales y la merma que puede suponer como servicio público si desde el Ayuntamiento de Cádiz no se toman ya las medidas correctoras oportunas para que se pueda seguir prestando este servicio público en unas condiciones óptimas". La edil de Cs ha lamentado que "una vez más observamos cómo el concejal hace caso omiso a un sector que está en riesgo debido a la actual coyuntura tanto del propio negocio como de la sociedad en general, con unos altos costes que difícilmente son abordables por los profesionales en la actual situación".

Para finalizar, Fidalgo ha resaltado otra de las cuestiones que preocupa a este sector, como es "la falta de frecuencia con la que el Ayuntamiento convoca los exámenes necesarios para obtener la credencial de taxista, ya que este sector se encuentra con más demanda de conductores que pretenden trabajar en el taxi que oferta por parte de un Consistorio que está provocado un atasco en este asunto. Por ello, le pedimos al equipo de gobierno que acompase la convocatoria de las citadas pruebas en función de las necesidades del sector de manera que se dé una respuesta a las peticiones de los profesionales y se puedan cubrir las plazas necesarias para que se pueda dar un servicio eficiente en la ciudad".